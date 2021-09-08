В Рыбинске открыли школьный музей 246 Шумской стрелковой дивизии

08.09.2021, 13:56, Новости

Теги: Война, Образование

Под вновь созданную экспозицию отвели один из школьных кабинетов.

Здесь собраны документы, фотографии, газетные вырезки. 246 Шумская стрелковая дивизия была сформирована в Рыбинске, и вся экспозиция посвящена землякам.

Работу над созданием мемориала 246 Шумской дивизии педагоги и учащиеся начали несколько лет назад. В основу экспозиция положен архив, собранный еще в советское время первым директором интерната №2, народным учителем СССР Юрием Кашкиным.

– Оставить просто так все эти письма, воспоминания, газетные вырезки было совершенно неправильно. Поэтому мы решили сделать небольшую комнату, где будет сохранена память о героических людях, наших земляках, которые прошли очень нелегкий путь, – подчеркнул Владимир Калагаев, директор Рыбинского кадетского корпуса.

Боевой путь 246 Шумской дивизии трагичен. Тот состав, который формировался в Рыбинске в 1941 году, практически весь погиб под Ржевом. В феврале-марте 1942 года состоялось второе формирование. Рыбинцев в ее составе остались единицы.

Уже в день открытия экспозиции её пополнила земля с захоронений бойцов под Ржевом. Её привезли участники «Вахты Памяти» в гильзе от 75-миллимерового снаряда. Передал реликвию в новый музей председатель общественной организации «Союз Чернобыль», член Общественной палаты Ярославской области Александр Мышкарев.

Пресс-служба администрации города Рыбинска