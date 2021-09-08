В Рыбинске открыли школьный музей 246 Шумской стрелковой дивизии ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске открыли школьный музей 246 Шумской стрелковой дивизии

08.09.2021, 13:56, Новости
Теги: ,

Под вновь созданную экспозицию отвели один из школьных кабинетов.

Здесь собраны документы, фотографии, газетные вырезки. 246 Шумская стрелковая дивизия была сформирована в Рыбинске, и вся экспозиция посвящена землякам.

Работу над созданием мемориала 246 Шумской дивизии педагоги и учащиеся начали несколько лет назад. В основу экспозиция положен архив, собранный еще в советское время первым директором интерната №2, народным учителем СССР Юрием Кашкиным.

– Оставить просто так все эти письма, воспоминания, газетные вырезки было совершенно неправильно. Поэтому мы решили сделать небольшую комнату, где будет сохранена память о героических людях, наших земляках, которые прошли очень нелегкий путь, – подчеркнул Владимир Калагаев, директор Рыбинского кадетского корпуса.

Боевой путь 246 Шумской дивизии трагичен. Тот состав, который формировался в Рыбинске в 1941 году, практически весь погиб под Ржевом. В феврале-марте 1942 года состоялось второе формирование. Рыбинцев в ее составе остались единицы.

Уже в день открытия экспозиции её пополнила земля с захоронений бойцов под Ржевом. Её привезли участники «Вахты Памяти» в гильзе от 75-миллимерового снаряда. Передал реликвию в новый музей председатель общественной организации «Союз Чернобыль», член Общественной палаты Ярославской области Александр Мышкарев.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

02.09 / Где хотят работать и сколько получать выпускники 2021 года?

01.09 / Пресс-служба сообщает

01.09 / В Рыбинске родители получают 50% компенсацию за пребывание детей в загородных лагерях

31.08 / «ОДК-Сатурн» организовал праздник для первоклассников

31.08 / Средняя ожидаемая зарплата учителя в Ярославской области составила 30 тысяч

26.08 / Кем и где хотят работать молодые специалисты Ярославской области

25.08 / Новости местной власти

25.08 / В ОДК-Сатурн отобрали 23 студента по программе «Крылья Ростеха»

24.08 / К 1 сентября в Рыбинске обновляют дорожную разметку перед учреждениями образования

20.08 / Учебный год для школьников начнется в очном режиме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика