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Меры социальной поддержки инвалидам

08.09.2021, 11:39, Объявления
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Меры социальной поддержки гражданам, ставших инвалидами, детям-инвалидам, семьям, имеющих детей-инвалидов предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 28.1. Закона, размер которой подлежит индексации один раз в год.

Согласно статье 17 Закона инвалидам, семьям, имеющих детей-инвалидов назначается и выплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда, платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется на основании письменного заявления гражданина, имеющего право на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

За предоставлением государственной услуги по организации предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно обратиться в муниципальное учреждение «Центр социальных выплат» города Рыбинска (Приемный день – понедельник, по предварительной записи 8(4855)22-21-80), через государственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», так же в заочной форме посредством почтового отправления документов с последующим предоставлением оригиналов документов (если направленные документы нотариально не заверены) в муниципальное учреждение «Центр социальных выплат» города Рыбинска, а также подать заявление или записаться на прием в орган социальной защиты населения через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных услуг».

Муниципальное учреждение «Центр социальных выплат» города Рыбинска




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