Рыбинцы смогут бесплатно сдать старые автомобильные покрышки на переработку

23.08.2021, 15:44, Новости

Теги: ЖКХ, Экология

С 6 по 10 сентября в Рыбинске пройдёт экологическая акция по сбору автомобильных шин. Организатором выступил региональный оператор ООО «Хартия».

Сдать отработанные покрышки на утилизацию в Рыбинске можно будет по 16 адресам. Специальные контейнеры с информационными аншлагами установят в гаражных массивах и кооперативах. Акция бесплатная, воспользоваться ей может любой житель Рыбинска.

— В июне и июле «Хартия» в Ярославле проводила подобную акцию. Администрация города вышла с инициативой и обратилась к региональному оператору, чтобы организовать сбор покрышек в Рыбинске. Приём автомобильных шин стартует в городе с 6 сентября. Отработанные покрышки будет забирать специализированный автомобиль и увозить на утилизацию в «Скоково», где шины переработают в резиновую крошку, — рассказала заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Полученную крошку можно использовать для изготовления новых покрышек, обуви, кровельных материалов, гидроизоляционных, звукоизоляционных, дорожных, напольных и спортивных покрытий, а также в качестве добавок в асфальтобетонную смесь.

Список мест в Рыбинске, где будут установлены контейнеры для накопления отработанных автомобильных покрышек:

1. ул. Пятилетки, ГК «Судостроитель» (Слип)

2. ул. Харитонова, поселок ГЭС-14

3. ул. Качалова, 1, ГМ напротив дома 6 по ул. Качалова (Мехзавод)

4. ул. Веденеева, ГМ напротив дома 16 по ул. Веденеева (Переборы)

5. ул. Черепанова, ГМ напротив школы № 30 (Веретье-3)

6. ул. 9 Мая, ГМ «Автомобилист-10»

7. ул. Кустова, ГК «Гора» (Скоморохова Гора)

8. ул. Большая Тоговщинская, ГМ «Автодом» (Прибрежный)

9. ул. Танкистов, ГМ напротив дома 6 по ул. Танкистов (Северный)

10. ул. Авиационная, ГМ «Автомобилист-5» (Новый центр)

11. ул. Орджоникидзе, ГМ «Полиграфмаш-1» (Полиграф)

12. ул. Нобелевская, ГМ «Уткашь» (Копаево)

13. ул. Боткина, ГМ напротив дома 15 по ул. Боткина (Гагаринский)

14. ул. Николая Невского, ГМ «Оптика» (Мариевка)

15. ул. Софийская, в районе СНТ «Любитель»

16. ул. Паровозная, ГМ «Сигнал» (Запахомовский)

Пресс-служба администрации Рыбинска