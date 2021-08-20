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Футбольный флагман Ярославской области готов вернуться в ФНЛ

20.08.2021, 13:13, Новости
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Футбольный клуб «Шинник» из Ярославля, за который болеют и любители спорта в Рыбинске, потерял прописку во втором по силе дивизионе страны, однако намерен оперативно вернуться в Футбольную Национальную Лигу.

Футбольный флагман Ярославской области провел мощную работу по усилению состава этим летом, а главное – позвал на помощь в борьбе за выход в ФНЛ опытнейшего наставника – Вадима Евсеева, который до этого немало поработал на элитном уровне в Премьер-лиге.

С Евсеевым во главе и такими известными футболистами, как Евгений Осипов и Ильдар Низамутдинов, «Шиннику» вполне по плечу вернуть себе прописку во втором по силе дивизионе России. Не говоря уже о том, чтобы занять одно из пяти высших мест в своей группе ФНЛ 2, что позволит клубу стать участником решающей фазы сражения за путевку «на этаж выше».

Говоря об оценке аналитиков беттинг-сферы шансов «Шинника» на выполнение задачи в этом сезоне, стоит отметить, что легальный футбольный букмекер Леон, в линии которого постоянно есть позиции, касающиеся клубного футбола России, практически уверен в выходе ярославцев в решающую стадию своей группы. Шансы на это, по мнению экспертов, более 85%. Если же говорить о выходе «Шинника» в Футбольную Национальную Лигу, то здесь вероятность чуть ниже, но все равно весьма солидная – 65%. И это самый высокий показатель среди всех команд-участниц зоны, в которой коллектив из Ярославля борется за успех.

Отметим, что подопечные Вадима Евсеева неплохо стартовали в новом сезоне, победив в четырех из пяти первых поединков кампании, и занимая первую строчку с 12-тью набранными очками перед новым игровым днем. Также стоит отметить ранний вылет «Шинника» из розыгрыша Кубка России. Несмотря на уверения тренеров и игроков в том, что это случилось не по воле ярославцев, многие эксперты отмечают – избавление от лишнего «турнирного фронта» должно положительно сказаться на выполнении главной задачи клуба на сезон – возвращения во второй по силе дивизион.




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