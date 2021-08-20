День города победил ковид ✓ Новости Рыбинска и не только
 

День города победил ковид

20.08.2021, 11:51, Детали
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Как следует из официальной статистики оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом, после празднования 950-летия Рыбинска заболеваемость Covid-19 в городе упала почти в пять раз.

Так, если за предыдущие три недели до проведения праздничных мероприятий в Рыбинске (в среднем) выявляли по 81 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией в неделю, то с 7 по 20 августа – всего по 16 вновь инфицированных за 7 дней.

Разумеется, день города прошел с «соблюдением» всех рекомендаций Роспотребнадзора – все были в масках и соблюдали социальную дистанцию.
 

Дата

Всего в Рыбинске

За неделю

Всего по области

За неделю

Доля Рыбинска

на 23 июля

4218

83

48141

1411

5,88%

на 30 июля

4296

78

49535

1394

5,60%

на 6 августа

4378

82

50924

1389

5,90%

на 13 августа

4397

19

52306

1382

1,37%

на 20 августа

4410

13

53669

1363

0,95%



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