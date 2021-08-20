День города победил ковид

20.08.2021, 11:51, Детали

Теги: Здоровье, Здравоохранение, Праздник

Как следует из официальной статистики оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом, после празднования 950-летия Рыбинска заболеваемость Covid-19 в городе упала почти в пять раз.

Так, если за предыдущие три недели до проведения праздничных мероприятий в Рыбинске (в среднем) выявляли по 81 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией в неделю, то с 7 по 20 августа – всего по 16 вновь инфицированных за 7 дней.

Разумеется, день города прошел с «соблюдением» всех рекомендаций Роспотребнадзора – все были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

