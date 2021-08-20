День города победил ковид
20.08.2021, 11:51, Детали
Теги: Здоровье, Здравоохранение, Праздник
Как следует из официальной статистики оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом, после празднования 950-летия Рыбинска заболеваемость Covid-19 в городе упала почти в пять раз.
Так, если за предыдущие три недели до проведения праздничных мероприятий в Рыбинске (в среднем) выявляли по 81 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией в неделю, то с 7 по 20 августа – всего по 16 вновь инфицированных за 7 дней.
Разумеется, день города прошел с «соблюдением» всех рекомендаций Роспотребнадзора – все были в масках и соблюдали социальную дистанцию.
|
Дата
|
Всего в Рыбинске
|
За неделю
|
Всего по области
|
За неделю
|
Доля Рыбинска
|
на 23 июля
|
4218
|
83
|
48141
|
1411
|
5,88%
|
на 30 июля
|
4296
|
78
|
49535
|
1394
|
5,60%
|
на 6 августа
|
4378
|
82
|
50924
|
1389
|
5,90%
|
на 13 августа
|
4397
|
19
|
52306
|
1382
|
1,37%
|
на 20 августа
|
4410
|
13
|
53669
|
1363
|
0,95%
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