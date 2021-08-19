Детские городки и новый газон на стадионе

19.08.2021, 15:49, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В 14 рыбинских дворах установят детские городки. Новые игровые комплексы уже установлены в двух дворах. На очереди — ещё 12, сообщили в пресс-службе администрации города.

Установка детских городков проводится в рамках подпрограммы «Инициативное бюджетирование», которая входит в губернаторскую программу «Решаем вместе».

Программа «Решаем вместе» состоит из двух подпрограмм — «Комфортная городская среда», в которую входит благоустройство дворовых и общественных территорий, и «Инициативное бюджетирование». Последняя реализуется с участием областных депутатов при взаимодействии с муниципалитетом и жителями. При этом согласие жильцов, устанавливать ли в их дворе детский городок, является ключевым моментом.

— В этом году областные депутаты вышли с инициативой установить в ряде рыбинских дворов детские городки, где-то целые комплексы, а где-то отдельные игровые элементы. Чтобы реализовать эту инициативу, необходимо было заручиться поддержкой жителей на общем собрании. Ведь в будущем именно на жильцов ложится обязанность по содержанию городков. Так, например, жители двух дворов отказались устанавливать у себя детские городки, когда мы вышли к ним с предложением. Поэтому инициатива областных депутатов будет реализована в 14 рыбинских дворах на общую сумму 1,445 млн рублей, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Новые детские игровые комплексы уже установлены во дворе дома № 3а на улице Вихарева и во дворе дома № 48 на улице Ворошилова. На придомовой территории на Ворошилова по решению жителей появился теннисный стол, мини-скаладром и спортивный комплекс с баскетбольным кольцом и шведской стенкой.

При участии в подпрограмме «Инициативное бюджетирование» по установке детских городков софинансирование жителей не требуется.

На стадионе «Сатурн» завершают укладку газона. До конца недели подрядчик завершит работу. Зелёным станет не только футбольное поле, но и участки склонов восточного сектора трибун.

Работы на стадионе «Сатурн» идут по графику. На данный момент строители завершают укладку натурального газона.

— Газон для футбольного поля созревал в Подмосковье. В Рыбинск его доставили в рулонах. Перед тем как раскатать, территорию отсыпали специальным грунтом — смесью торфа, глины и минеральных веществ. Сейчас траву необходимо интенсивно поливать, чтобы она продолжала расти. Толщина газона будет составлять четыре сантиметра. Такое естественное покрытие выдержит интенсивную спортивную нагрузку, — рассказал директор департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики Олег Кондратенко.

Чтобы на поле не задерживалась вода, строители не только проложили под ним новую систему ливневой канализации, но и подняли уровень поля на полтора метра.

После укладки газона подрядчик завершит асфальтирование беговых дорожек вторым слоем асфальта и выполнит монтаж синтетического покрытия.

Параллельно строительная организация ведет работы на восточной трибуне. Готовятся к бетонированию два последних сектора. На первых — уже началась установка сидений. Для людей с ограниченными возможностями по здоровью построили специальный спуск.

Срок окончания работ по контракту 1 ноября 2021 года, напомнили в пресс-службе администрации Рыбинска.