Что собой представляет архитектурное освещение

18.08.2021, 10:14, Рекомендуем

Теги: Архитектура, Технологии

Архитектурное освещение играет достаточно большую роль в эстетическом виде здания. Оно активно применяется не только на фасадах городских зданий, но и в частных домах и на территории загородных участков. По этой причине архитектурное освещение со временем стало отдельным направлением светового дизайна. Его создание требует соответствия определенным правилам, которые сформировались за это время.

Назначение этого освещения

Благодаря архитектурному освещению люди могут увидеть всю имеющуюся красоту того или иного строения даже в ночное время суток. Если правильно выстроить свет, то вечером они выглядят даже привлекательней, нежели днем. Однако, архитектурная подсветка выполняет немного иную функцию, чем просто декоративную. А именно:

Освещает строение в ночное время суток;

Помогает быстрее и лучше разглядеть входные двери и дорожку, ведущую к ним;

Подчеркивает общую архитектуру всего здания;

Привлекает внимание мимо проходящих людей и тем самым заставляет их зайти внутрь;

Улучшает уровень безопасности людей, находящихся рядом со зданием;

Скрывает недостатки строения и одновременно подчеркивает его достоинства;

Выделяет здание из всех находящихся строений на одной и той же улице;

Объединяет несколько зданий в общую стилистику, если это требуется. Типы подсветки Есть огромное множество различных световых концепций. Они могут создаваться под конкретное строение, либо для всей улицы в целом – все зависит от цели использования подсветки и функций, которые она должна выполнять. Виды архитектурного освещения:

Общее. Заполняет полностью всю улицу с помощью имеющихся или дополнительных прожекторов, которые крепятся на специальных столбах.

Локальное. Используется для подчеркивания определенного здания и близлежащей территории. Для создания нужного эффекта монтируется непосредственно на здание.

Акцентирующее. Выделяет нужную деталь на здании. Например, табличку с названием или красивый декоративный элемент на входных дверях.

Контурное. Позволяет условно нарисовать силуэт здания с помощью света.

Фасадное. Используется преимущественно на фасадах, способных пропускать свет. Приборы устанавливаются внутри и направляются на стекло.