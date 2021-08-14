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Самовыдвиженцев задвинули

14.08.2021, 11:18, Новости
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По состоянию на 14 сентября на выборы главы Рыбинска зарегистрированы 5 кандидатов, в государственную думу (195 одномандатный избирательный округ) – 11. Никого из самовыдвиженцев в качестве кандидатов не зарегистрировали.

Кандидаты на должность главы города Рыбинска:
 

 ФИО кандидата

Дата рождения кандидата

Субъект выдвижения

Статус кандидата

Выдвижение

Регистрация

Абдуллаев Шакир Кафарович

04.10.1958

Рыбинское городское отделение КПРФ

выдвинут

зарегистрирован

Добряков Денис Валерьевич

22.10.1969

Местное отделение города Рыбинска Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

выдвинут

зарегистрирован

Куликов Сергей Геннадиевич

13.02.1991

ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

выдвинут

зарегистрирован

Пахарев Владимир Витальевич

07.11.1959

Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ярославской области

выдвинут

зарегистрирован

Полкуев Руслан Николаевич

16.09.1984

Самовыдвижение

выдвинут

отказ в регистрации

Тупицын Виктор Николаевич

11.05.1958

Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

выдвинут

зарегистрирован

Фомин Александр Евгеньевич

14.03.1983

Самовыдвижение

выдвинут

отказ в регистрации

Кандидаты на выборы в госдуму по 195 (Ростовскому) одномандатному избирательному округу:
 

ФИО кандидата

Дата рождения кандидата

Субъект выдвижения

Номер округа

Статус кандидата

Выдвижение

Регистрация

Грешневиков Анатолий Николаевич

29.08.1956

Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"

195

выдвинут

зарегистрирован

Гусев Владимир Степанович

31.01.1958

Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ"

195

выдвинут

зарегистрирован

Денисов Артём Владимирович

16.11.1996

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

195

выдвинут

зарегистрирован

Добычин Александр Владимирович

07.04.1981

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"

195

выдвинут

зарегистрирован

Долгушин Александр Васильевич

12.02.1952

Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

195

выдвинут

зарегистрирован

Карпов Владимир Викторович

09.02.1994

Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

195

выдвинут

зарегистрирован

Кудряшов Алексей Александрович

14.01.1983

Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

195

выдвинут

зарегистрирован

Леонтьев Олег Валерьевич

27.12.1987

Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

195

выдвинут

зарегистрирован

Скуратов Максим Викторович

21.12.1983

Самовыдвижение

195

утративший статус выдвинутого кандидата

 

Смирнов Евгений Алексеевич

31.05.1981

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

195

выдвинут

зарегистрирован

Ушакова Лариса Юрьевна

25.09.1959

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

195

выдвинут

зарегистрирован

Цепенда Василий Васильевич

09.09.1975

Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

195

выдвинут

зарегистрирован



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