Самовыдвиженцев задвинули
14.08.2021, 11:18, Новости
Теги: Выборы, Политика
По состоянию на 14 сентября на выборы главы Рыбинска зарегистрированы 5 кандидатов, в государственную думу (195 одномандатный избирательный округ) – 11. Никого из самовыдвиженцев в качестве кандидатов не зарегистрировали.
Кандидаты на должность главы города Рыбинска:
|
ФИО кандидата
|
Дата рождения кандидата
|
Субъект выдвижения
|
Статус кандидата
|
Выдвижение
|
Регистрация
|
04.10.1958
|
Рыбинское городское отделение КПРФ
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
22.10.1969
|
Местное отделение города Рыбинска Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
13.02.1991
|
ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
07.11.1959
|
Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ярославской области
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
16.09.1984
|
Самовыдвижение
|
выдвинут
|
отказ в регистрации
|
11.05.1958
|
Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
14.03.1983
|
Самовыдвижение
|
выдвинут
|
отказ в регистрации
Кандидаты на выборы в госдуму по 195 (Ростовскому) одномандатному избирательному округу:
|
ФИО кандидата
|
Дата рождения кандидата
|
Субъект выдвижения
|
Номер округа
|
Статус кандидата
|
Выдвижение
|
Регистрация
|
29.08.1956
|
Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
|
195
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
31.01.1958
|
Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ"
|
195
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
16.11.1996
|
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|
195
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
07.04.1981
|
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
|
195
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
12.02.1952
|
Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
|
195
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
09.02.1994
|
Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"
|
195
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
14.01.1983
|
Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
|
195
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
27.12.1987
|
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
195
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
21.12.1983
|
Самовыдвижение
|
195
|
утративший статус выдвинутого кандидата
|
|
31.05.1981
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
195
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
25.09.1959
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
195
|
выдвинут
|
зарегистрирован
|
09.09.1975
|
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
|
195
|
выдвинут
|
зарегистрирован
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