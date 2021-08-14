Самовыдвиженцев задвинули

14.08.2021, 11:18, Новости

Теги: Выборы, Политика

По состоянию на 14 сентября на выборы главы Рыбинска зарегистрированы 5 кандидатов, в государственную думу (195 одномандатный избирательный округ) – 11. Никого из самовыдвиженцев в качестве кандидатов не зарегистрировали.

Кандидаты на должность главы города Рыбинска:



Кандидаты на выборы в госдуму по 195 (Ростовскому) одномандатному избирательному округу:

