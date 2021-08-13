«Локомотив» получил Шалунова, но отпустил таланта из МХЛ

13.08.2021, 9:09, Детали

Теги: Развлечения, Спорт, Технологии

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Что же до «Локомотива», то ярославский клуб этим летом упустил молодого форварда Даниила Бута. Нападающий системы «Локомотива» решил уехать в Северную Америку. Отметим, что он будет играть в американской юниорской лиге за команду из Маскегона. В прошлом сезоне Бут набрал шестьдесят три очка в двадцати семи играх прошлого сезона по школе. Интересно, что шестнадцатилетний Даниил Бут является сыном бывшего игрока «Локомотива» Антона Бута.

Как еще изменился состав «Локо»?

В Ярославль приехал экс форвард ЦСКА Максим Шалунов. Как информирует официальный сайт клуба, «Локомотив» подписал трехлетний контракт с нападающим. В прошлом сезоне Шалунов набрал тридцать пять очков в пятидесяти двух матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету Максима оказалось восемнадцать очков в двадцати двух встречах. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Шалунова в «Локомотиве» составит девяносто миллионов рублей в год.

Также боссы ярославского клуба совершили обмен с «Ладой». Форвард Максим Денежкин отправился в Тольятти, а в обратном направлении отправился Степан Стешенко. 20-летний Денежкин в минувшем сезоне провел за ярославцев один матч в регулярном чемпионате КХЛ. В его активе также двадцать два очка в тридцати четырех играх регулярного чемпионата ВХЛ за «Буран». Что же до Стешенко, 19-летний хоккеист провел за «Ладу» семнадцать матчей в регулярном чемпионате ВХЛ.

Отметим, что «Локомотив» упустил форварда Руслана Абросимова. Он стал игроком «Северстали», соглашение с двадцатилетним хоккеистом рассчитано на один год. Отметим, что Абросимов является воспитанником ярославской хоккейной школы. В прошлом сезоне Абросимов стал вторым бомбардиром «Локо» в регулярном чемпионате МХЛ. В активе Руслана семьдесят одно очко в шестидесяти двух играх.

Вместе с Русланом из «Локомотива» ушел защитник Роман Савченко. Этот игрок вновь подписал контракт с «Барысом», его соглашение рассчитано на один год. Последние два сезона Савченко выступал за «Локомотив». В прошлом году Савченко провел всего двенадцать матчей в регулярном чемпионата КХЛ. Всего в лиге Роман провел более пятисот игр и набрал сто тридцать девять очков.

А вот новичком «Локомотива» стад нападающий Ярослав Лихачев. Фактически он вернулся в систему «Локомотива», с которым 19-летний хоккеист подписал пробный контракт. Последние три сезона Лихачев выступал в юниорской лиге Квебека. На его счету двадцать восемь очков в двадцати трех матчах лиги в составе команды «Бленвиль-Буабриан».