Алексей Рябченков встретился с коллективом ПАТП №1 ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Алексей Рябченков встретился с коллективом ПАТП №1

13.08.2021, 9:33, Новости
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Вчера состоялась встреча заместителя главы Рыбинска по городскому хозяйству Алексея Рябченкова с инициативной группой работников ПАТП №1, чтобы ответить на вопросы коллектива.

Поводом для встречи послужило открытое письмо к администрации города, которое водители и кондукторы размести в социальных сетях. Они говорили о слабом финансировании предприятия, плохом состоянии подвижного состава и просили поддержки.

При этом, ранее в администрации утверждали, что никаких писем в ПАТП №1 не писали.

– Нет в достаточном количестве необходимых запчастей, транспорт стоит на ремонте, водители и кондукторы – простаивают без работы, а как следствие, снижается и зарплата, – рассказывали сотрудники.

В ходе беседы выяснилось, что ежемесячно на запчасти и ГСМ предприятие направляет примерно миллион рублей, увеличить сумму нет возможности. У предприятия есть обязательства по договору лизинга за ранее приобретенные автобусы.

– В настоящий момент в парке около 80 автобусов, которые обслуживают 17 социально значимых маршрутов. Для бесперебойной работы нужно обновлять 10% подвижного состава ежегодно. При поддержке администрации приобретены четыре автобуса марки «ПАЗ», но это не закрывает потребность в новом транспорте. Но мы как городской перевозчик со взятыми обязательствами справляемся, хотя и не без усилий, – сказал Игорь Амплеев, директор ПАТП №1.

Пандемийная ситуация также оказала влияние на работу ПАТП: существенно снизился пассажиропоток, упала выручка. Кроме того, действующий тариф не соответствует экономически обоснованному, что также сказывается на работе предприятия. Как отметил заместитель главы, администрация никогда не отказывала предприятию в помощи, но также ограничена возможностями бюджета.

– Мне понравился коллектив и то, как прошла встреча. Сотрудники искренне переживают за свое предприятие. Они просили изыскать возможность регулярно и полноценно ремонтировать транспорт. Мы расстались, пожав друг другу руки, и договорились встретиться еще раз, чтобы предметно обсудить, что можно сделать для изменения ситуации именно сейчас, а с чем придется подождать. В ближайшее время техническая служба предприятия подготовит полный список потребностей в запчастях, – сказал Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

В завершении встречи сотрудники предприятия пригласили замглавы в гараж, где ремонтируются автобусы, рассказав о том, какого труда стоит поддерживать автопарк в рабочем состоянии и выдерживать расписание.




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