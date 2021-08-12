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В Рыбинске строят велодорожки

12.08.2021, 7:27, Новости
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Выделенная полоса для двухколесного транспорта пройдет по Волжскому парку от улицы Бородулина до ДС «Полёт», а далее по улице Ак.Губкина до стадиона «Сатурн».

Качество работ на первой в городе официальной велодорожке представители городского хозяйства проверяют особенно тщательно с самого первого дня. Строительство идет в строгом соответствии с проектной документацией. Велодорожка от здания Водоканала до ул. Луначарского уложена. Асфальт на ней красного цвета. Это из-за присутствия в смеси гранитной крошки, которая окрашивает битум.

Сейчас велодорожка интенсивно используется пешеходами, так как сама набережная перешла в стадию ремонта, здесь дорожная одежда также будет заменена полностью. По общим обязательствам, которые взяла на себя подрядная организация, часть велодорожки, пролегающей по Волжскому парку, завершат к 1 сентября.

– Далее участок от Аллеи Славы будет продлен до стадиона «Сатурн». Дорожка пройдёт по улице Ак. Губкина. Эти работы также запланированы на 2021 год. Еще одна велодорожка планируется в этом году на улице Моторостроителей. Её сделают в рамках комплексного ремонта дороги, – рассказал Алексей Рябченков.

Велодорожки обозначат соответствующими знаками, и велосипедисты, которых в городе становится все больше, смогут безопасно передвигаться, не создавая помех автомобилистам и пешеходам.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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