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В Рыбинске назвали стоимость туристических поездок на теплоходе «Бурлак»

11.08.2021, 14:25, Детали
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Трехчасовая прогулка по Волге с прохождением шлюзов, обзором монумента «Волга», выходом в Рыбинское водохранилище (выхода в открытое море нет, берега видны) будет стоить 1200 рублей. Прогулку на теплоходе и экскурсию по «Усть-Шексне» (2,5 часа) оценили в 700 рублей.

Организацией поездок будет заниматься частный предприниматель.

Напомним, судно 1962 года постройки было приобретено за счет средств городского бюджета для муниципального «Туристко-информационного центра» за 7 млн рублей.

После приобретения теплохода максимальной вместимостью 50 человек администрация Рыбинска, в лице МАУ «ТИЦ» закупила дизельное топливо на 188 320 рублей, оплатила «слиповый ремонт теплохода» (262 483 рублей, май 2021 года), а в июне заключила два контракта на его ремонт – на сумму 297 250 рублей за «ремонт теплохода» и 254 704 за «ремонт корпуса теплохода», а затем еще два договора на ремонт пассажирского судна – на 277 744 рубля от 8 июля и на 274 592 рубля от 12 июля.

Ранее в департаменте культуры предоставили расчеты, по которым «Бурлак» будет ходить 5 месяцев в году, по три раза в неделю (2 поездки в день по 5 и 2 часа). Стоимость аренды судна составит 12 тысяч рублей час. Утверждалось, что за год теплоход будет зарабатывать более 5 млн рублей. Годовые расходы на его содержание специалисты администрации пока оценили в 4,6 миллиона.

Исходя из стоимости билетов, текущая самоокупаемость (без учета первоначальных расходов на приобретение и ремонт судна, а также заработка туроператора) будет достигнута при условии эксплуатации теплохода с полной загрузкой (45 человек) не менее 17 часов в неделю.




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