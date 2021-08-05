За I полугодие 2021 года Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 940 млн кВт⋅ч ✓ Новости Рыбинска и не только
 

За I полугодие 2021 года Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 940 млн кВт⋅ч

05.08.2021, 13:10, Новости
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Филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» в первом полугодии 2021 года выработал 940 млн кВт⋅ч, что на 50% превышает среднемноголетние значения.

Выработка Угличской ГЭС составила 158 млн кВт⋅ч, Рыбинской ГЭС – 782 млн кВт⋅ч.

Выработка предприятия за второй квартал равна 500 млн кВт⋅ч, в том числе 75 млн кВт⋅ч – выработка Угличской ГЭС, 425 млн кВт⋅ч – выработка Рыбинской гидроэлектростанции.

Рост выработки связан с гидрологической обстановкой, вторая волна половодья на Верхней Волге характеризовалась большим притоком воды. Причиной тому стал наложившийся на естественное течение половодья дождевой паводок. Эффективное планирование водно-энергетических режимов позволило полностью наполнить Угличское и Рыбинское водохранилища и выполнять обычную для водохранилищ в летнее время задачу – обеспечение судоходства, в частности, на проблемном участке в Нижегородской области.

Выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС РусГидро в первом полугодии составила 49,5 млрд кВт·ч, во втором квартале – 29,5 млрд кВт·ч.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»




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