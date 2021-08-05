Нарушений при проверке городского пассажирского автотранспорта не выявлено

05.08.2021, 14:37, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, Транспорт

4 августа в Рыбинске прошло целевое профилактическое мероприятие «Автобус».

Сотрудники ГИБДД организовали сплошную проверку пассажирского автотранспорта, выполняющего рейсы по городским и межмуниципальным маршрутам. Два пригородных автобуса были сняты с рейсов и отправлены в парк на место стоянки. Замечаний по состоянию городского транспорта, на котором заказчиком маршрутов является рыбинский департамент ЖКХ, не выявлено, сообщили в пресс-службе администрации.

Рейды по контролю за пассажирским общественным транспортом в Рыбинске проводятся в плановом режиме. Инспекторы ГИБДД еженедельно выходят на проверку городских и межмуниципальных автобусов. В ходе таких контрольных мероприятий сотрудники ГАИ оценивают техническое состояние автотранспорта, проверяют путевую документацию и отметки о предрейсовом медосмотре.

Всего за текущий год сотрудники ГИБДД в Рыбинске провели уже 70 целевых мероприятий по контролю за перевозками пассажиров. При проверках было выявлено 43 автобуса с техническими неисправностями, самая частая из которых (сильная изношенность) ненормативное состояние покрышек. К административной ответственности было привлечено 45 должностных лиц..

4 августа инспекторы организовали сплошную проверку пассажирского автотранспорта на железнодорожном вокзале Рыбинска. В ходе рейда было остановлено более 20 автобусов.

– Данное место является начальной и конечной точкой подавляющего числа городских, пригородных и межмуниципальных маршрутов. При проверке двух автобусов, следующих по пригородным маршрутам, было установлено, что оба транспортных средства были выпущены на линию с неисправным тахографом — устройством, предназначенным для контроля за режимом труда и отдыха водителя. Водители данных автобусов были привлечены к административной ответственности, им штраф в размере 3 000 рублей. Должностные лица предприятий, выпустившие автобусы на линию, также привлечены к административной ответственности, штрафу 7 000 рублей. Среди автобусов, выполняющих городские рейсы, серьёзных нарушений выявлено не было, – прокомментировал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Рыбинска Денис Фиялковский.

Снятые автобусы были направлены на устранение неисправностей в парк по месту стоянки.

Тем временем, в Рыбинске широко обсуждается обращение, опубликованное от имени рабочих городского «ПАТП-1», в котором говорится о плачевном состоянии местного муниципального транспорта. Текст письма опубликован в социальных сетях, включая профильные группы, посвященные городскому транспорту.

– Коллектив ОАО «ПАТП №1» хотел бы получить пояснения, с какой целью продолжается развал автопарка. В настоящее время износ подвижного состава составляет 90% процентов. Денег на запчасти выделяется крайне мало. Автобусы с серьёзными поломками разбираются на запчасти для других, являясь, по сути дела их донорами, — говорится в обращении.

Также авторы письма предлагают приехать в «ПАТП-1» заместителю главы города по ЖКХ Алексею Рябченкову, который возглавляет совет директоров предприятия.

– В ПАТП-1 опровергли информацию о направлении данного обращения. Официального письма от предприятия в администрацию не поступало, в представленной бумаге нет ни одной подписи. Однако заместитель главы по городскому хозяйству проведёт встречу с коллективом в ближайшее время и ответит на все актуальные вопросы сотрудников, — заявили в администрации Рыбинска.