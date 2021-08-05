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В Рыбинске объявлена амнистия арендаторам муниципального имущества

05.08.2021, 12:11, Детали
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В Рыбинске департамент имущественных и земельных отношений проводит акцию по списанию долгов по пеням, начисленным за несвоевременную оплату по договорам аренды.

Воспользоваться условиям «муниципальной амнистии» могут юридические и физические лица. Акция стартовала 1 августа и продлится до 30 ноября 2021 года.

Подобные акции ДИЗО проводил в 2017 и 2019 годах. По итогам акции 2019 года в городской бюджет поступило 17,1 млн рублей, предпринимателям и физическим лицам списали пеней на 13,0 млн рублей. В департаменте считают, что текущая акция сможет поддержать предпринимателей в непростых экономических условиях.

– По результатам анализа департаментом и управлением экономического развития ситуации в сфере предпринимательства, после консультаций с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ярославской области мы обратились к главе города Денису Добрякову с предложением поддержать предпринимателей, которые оказались в сложных условиях в связи с пандемией коронавируса, – пояснила Наталья Поткина, директор департамента имущественных и земельных отношений городской администрации.

Муниципальная амнистия гарантирует арендаторам списание долгов по пеням, образовавшимся в результате несвоевременной оплаты по договорам аренды, в случае полного погашения имеющейся задолженности. Чтобы воспользоваться акцией арендатор обращается с заявлением в департамент имущественных и земельных отношений. На момент подачи заявления он не должен иметь задолженности по арендной плате, что подтверждается платежными документами.

Воспользоваться акцией могут и арендаторы муниципальной недвижимости, с которых задолженность по арендной плате уже взыскивается по решению суда. Условия такие же – полное погашение суммы основного долга. Для списания пеней будет заключено мировое соглашение.

Получить консультацию можно с понедельника по пятницу (перерыв на обед с 12:12 до 13:00) в департаменте имущественных и земельных отношений по адресу: ул. Крестовая, 77, 2 этаж, каб. 3, юридический отдел, телефон: (4855) 28-32-90.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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