Как снизить расходы на питание без ущерба для рациона

04.08.2021, 13:49, Детали

Теги: Здоровье, Здравоохранение, Работа

Питание – жизненно необходимая ежедневная потребность каждого человека. А для семейного бюджета это одна из важнейших статей расходов.

Торговые сети привлекают нас огромным ассортиментом товаров. Несмотря на то, что в крупных супермаркетах, таких как магазин Светофор в Ярославле , совершать покупки гораздо выгоднее, мы часто тратим на покупки значительно больше денег, чем планировали.

Можно ли сэкономить на еде без ущерба для здоровья, покупая качественную и разнообразную пищу? Попробуем разобраться.

Составляем меню

Пошли за хлебом, а набрали целую корзину. Знакомая ситуация? Чтобы такого не произошло, стоит подготовиться к походу в магазин заранее.

Уменьшить затраты на спонтанные и ненужные покупки поможет составление меню на неделю. Такая организация питания избавит от залежавшихся продуктов в холодильнике и решит проблему “что приготовить”.

К тому же освободится немало времени, которое мы проводим в супермаркетах, поскольку основную часть ингредиентов можно приобретать раз в неделю, оставив товары с коротким сроком хранения для мелких ежедневных закупок.

Все по порядку

Следующим шагом станет составление списка планируемых покупок.

Для этого нужно:

Выписать ингредиенты, необходимые для приготовления блюд из составленного меню.

Систематизировать и объединить товары, относящиеся к одному виду.

Подсчитать необходимое количество.

Учесть остатки, имеющиеся на кухне. При необходимости провести ревизию запасов.

Не забыть добавить к списку чай, кофе, сахар, соль, приправы и другие мелочи.

Правильный шоппинг

Оказавшись в супермаркете, не стоит расслабляться, даже если у вас в руках заготовленный заранее список. Работа мерчандайзеров в том и состоит, чтобы привлечь внимание покупателя и сподвигнуть его купить больше, чем планировалось. Поэтому не стоит отвлекаться и подвергать себя соблазнам.

Для этого:

Оставьте детей дома. Это избавит вас от лишних трат и сохранит нервную систему.

Определите сумму, которую вы готовы потратить. По возможности возьмите в магазин наличные деньги, их проще контролировать.

Ознакомьтесь с акциями и скидками. Для этого существуют каталоги в магазинах или специальные мобильные приложения. Последние предпочтительнее, поскольку обычно содержат информацию по всем крупным супермаркетам.

Приобретите дисконтную карту. Большинство магазинов предлагают завести цифровые карты. Это бесплатно и выгодно при совершении ряда покупок.

Покупая товар по скидке, обязательно проверяйте срок годности.

Здоровая экономия

При покупке готовых смесей или других полуфабрикатов необходимо оценить их состав. Возможно, такой же продукт можно сделать самостоятельно из отдельных ингредиентов, но с гораздо меньшими затратами.

Крупы с пряными травами, смеси для выпечки, мясные полуфабрикаты рациональнее приготовить дома, причем результат на выходе получится лучшего качества и по более низкой цене, чем в магазине.

Бренд не гарантирует выгодную покупку

Громкие бренды, о которых мы ежедневно слышим в средствах массовой информации, должны оправдывать свои затраты рекламу. Поэтому нередко стоимость товаров известных марок является неоправданно завышенной.

На полках супермаркетов можно найти аналогичную продукцию от местных производителей, которая по качеству будет ничуть не хуже, зато поможет существенно сэкономить семейный бюджет.

Полезные советы

Откажитесь от покупки мытых овощей. Они привлекательно выглядят на витрине, но имеют меньший срок хранения. По возможности приобретайте сезонные овощи и фрукты от местных производителей. Товары в нарезке стоят значительно дороже. Выгоднее купить продукт “куском” и нарезать его самостоятельно. Покупая птицу или рыбу, лучше отдавать предпочтение целым тушкам. Так вы сэкономите на разделке продукта и сможете приготовить несколько вариантов блюд. Обращайте внимание на товарный вид и срок годности продуктов. Не покупайте готовые блюда. Еда, приготовленная дома, получается гораздо вкуснее, полезнее и дешевле. Организуйте правильное хранение продуктов. Это не даст им испортиться раньше времени.

Безусловно, все траты предусмотреть заранее невозможно, и непредвиденные расходы никто не отменял, но разумный и систематизированный подход к покупкам – это хорошая и полезная привычка, которая экономит наше время и деньги.