Первым партнером «Госключа» стал Tele2: что это значит

04.08.2021, 10:42, Новости

Теги: Tele2, Технологии

Оператор Tele2 предоставил новый функционал на базе приложения «Госключ» – теперь все желающие могут подключиться к сети компании, не выходя из дома.

Если ранее клиенты Tele2 могли активировать карты удаленно, пройдя идентификацию через ЕСИА с помощью Единой биометрической системы, то согласно новому закону от 1 июня 2021 года1, у жителей появилась возможность регистрации SIM-карт через приложение «Госключ». Первым российским оператором, который реализовал данное решение, стал Tele2.

– В запуске инноваций мы прежде всего исходим из того, чтобы самые рутинные процессы были максимально удобными и быстрыми, – отметил директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. – В сотрудничестве с регулятором мы предложили клиентам подключение с помощью неквалифицированной электронной подписи.

В компании отмечают, что решение улучшает качество клиентского сервиса, ускоряет процесс обслуживания и полностью избавляет клиента от необходимости идти в салон связи. При этом данные клиента надежно защищены.

Любопытно, что приложение «Госключ» планируется использовать для оказания услуг из самых разных сфер, но именно мобильные сервисы Tele2 стали первым продуктом на базе приложения.

Чтобы активировать номер новым способом, надо выбрать вариант «Госключ» в приложении «Мой Tele2». После этого клиент бесшовно переходит в приложение «Госключ», где видит уведомление «Поступили документы», а также предложение электронно подписать договор об оказании услуг связи.