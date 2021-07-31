А вы привились?

31.07.2021, 10:39, Главное

Теги: Здоровье, Здравоохранение, Муниципальный совет, Общество, Праздник, Транспорт

В муниципальном совете заслушали информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Рыбинске.

Сразу отметим, выступить успела только представитель областного департамента здравоохранения Ирина Барышева. В ходе обсуждения депутаты стали покидать заседание и в отсутствии кворума его закрыли.

С инициативой заслушать информацию о третьей волне Covid-19 выступил Олег Леонтьев. Еще до заседания совета, он собрал наиболее популярные вопросы от своих подписчиков в социальных сетях и в ходе обсуждения попытался все их озвучить.

– Сейчас идет третья волна, которую мы не ожидали, – сразу признала Ирина Барышева. – Сейчас у нас открыто 330 коек для больных короновирусной инфекции. Их хватает и для рыбинцев и для жителей района.

Впрочем, по ее мнению, сейчас главная проблема – низкие темпы вакцинации.

– Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 60 процентов населения. План у нас стоит 90 765 человек, – сообщила Ирина Барышева. – На утро 29 июля у нас привито 35 083 жителей первым компонентом, 25 833 человека закончили курс вакцинации. То есть, это 38,5 процентов. Очень обидно, что при этом Рыбинский район привился на 41,7 процента, а область в целом — на 41 процент. То есть, Рыбинск отстает, хотя все условия для прививок есть.

При этом, она пояснила, зачем нужна повторная вакцинация через полгода.

– Не потому, что вакцины плохие, а потому что у нас сейчас идет экстренная ревакцинация, поскольку мы не создали коллективного иммунитета. Когда он будет, прививаться будем раз в год, – отметила Ирина Барышева, добавив: – По статистике, заболевших среди привившихся – 0,7 процента, а госпитализированы из них — 0,1 процента.

– Об особенности новой волны говорят доктора, которые работают в ковидных больницах – болеют молодые люди – 39 лет и менее, – отметила представитель областного департамента здравоохранения, объясняя – почему требуется вакцинация. – Причем поступают они в больницы без всяких сопутствующих заболеваний. У многих наступает цитокиновый шторм. Это страшная ситуация – лимфоциты начинают вырабатывать цитокины – белки, которые вместо того, чтобы бороться с инфекцией, начинают уничтожать собственные органы. Наблюдается очень большой процент смертности.

Всего за шесть месяцев этого года в Рыбинске умерло 93 человека, кому был поставлен диагноз ковид, и 185 пациентов с диагнозом ковид и сопутствующие заболевания. Общая статистика по смертности тоже выросла. Всего за первое полугодие в городе умер 1931 человек, это больше на 321 человека, чем годом ранее.

– Так что, если хочется жить, особенно в молодом возрасте, то даже раздумывать не надо – прививаться или нет, – подчеркнула докладчик. – А если у вас талия больше 80 сантиметров – у женщин, а у мужчин больше 100, то бежать надо (на вакцинацию). Ожирение лечится плохо…

Так что, по мнению главы Рыбинска Дениса Добрякова и Ирины Барышевой, те кто выступает против вакцинации, те «просто преступники».

– Почему не проводят полное обследование перед вакцинацией? – поинтересовался Олег Леонтьев.

– Каждый человек поле 40 лет имеет право пройти раз в год полное обследование, – ответила представитель депздрава. – Если у вас что-то болит, например сердце, то вас осмотрят.

– Почему не дается отвод (от вакцинации), когда у человека есть антитела? – продолжил озвучивать вопросы депутат.

– По новым методическим рекомендациям нет референсного значения антител, то есть маркера. Никто не скажет сколько их должно быть, – пояснила докладчик.

Что касается ограничений в плановых госпитализациях для непривитых, то это делается только потому, что медики опасаются заноса коронавирусной инфекции в больницы.

– Если все так серьезно и страшно, может стоит отменить проведение Дня города? – задал еще один вопрос Олег Леонтьев.

– Все массовые мероприятия проводятся с учетом требований Роспотребнадзора, – взял слово Денис Добряков. – А если вам нужен антипиар, то вы уже настолько антипиарились со своими антипрививками, настолько, насколько это возможно.

Впрочем, позиция Ирины Барышевой по поводу праздника была более объективной.

– Вот у нас 25 тысяч человек привилось. А почему их то лишать праздника? За что? – сказала докладчик.

Но вот проблема того, что люди не одевают маски, особенно в общественном транспорте – действительна актуальна.

И на этом заседание закрыли.





