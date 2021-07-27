Депутаты готовятся сменить мандаты
 

Депутаты готовятся сменить мандаты

27.07.2021, 10:56, Новости
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В сентябре 2021 года состоятся выборы в государственную думу России. В одномандатном 195 (ростовском) округе на высокооплачиваемое кресло федерального депутата претендует 12 кандидатов.

Лариса Ушакова (партия «Единая Россия»), один из самых долгосрочных представителей (с 2004 года, возраст – 62 года) Рыбинска в областной думе от партии власти, намерена потеснить федерального аксакала от «Справедливой России» Анатолия Грешневикова (в госдуме и ее прародителей с 1993 года, возраст – 65 лет).

Конкуренцию им составит самый молодой депутат рыбинского муниципального совета Олег Леонтьев, ставший известным после успешной компании против строительства ЦБК на берегу рыбинского водохранилища (избран в 2018 году от КПРФ, возраст – 33 года).

Кроме трех депутатов в выборах намерены участвовать:

Добычин Александр – «Родина», 40 лет;
Денисов Артём – «Коммунисты России», 24 года;
Смирнов Евгений – «ЛДПР», 40 лет;
Карпов Владимир – «Новые люди», 27 лет;
Цепенда Василий – «Яблоко», 46 лет;
Долгушин Александр – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», 69 лет;
Кудряшов Алексей – «Российская партия свободы и справедливости», 38 лет;
Гусев Владимир – «Зеленые», 63 года;
Скуратов Максим – самовыдвиженец, 37 лет.




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