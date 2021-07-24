Нам денег не жалко, нам сауну давай
 

Нам денег не жалко, нам сауну давай

24.07.2021, 11:46, Детали
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Теплоход «Бурлак» (бывший «Ната» и ОМ-161), купленный по инициативе главы Рыбинска Дениса Добрякова для «повышения туристической привлекательности города», продолжает осваивать бюджетные средства.

В июле на его ремонт решили потратить из бюджета ещё 552 тысячи рублей.

Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок, МАУ «Туристко-информационный центр» заключил два договора на ремонт пассажирского судна – на 277 744 рубля от 8 июля и на 274 592 рубля от 12 июля.

Напомним, после приобретения судна вместимостью 50 человек за 7 млн рублей (год постройки – 1962), администрация Рыбинска, в лице МАУ «ТИЦ» закупила дизельное топливо на 188 320 рублей, оплатила «слиповый ремонт теплохода» (262 483 рублей, май 2021 года), а в июне заключила два контракта на его ремонт – на сумму 297 250 рублей за «ремонт теплохода» и 254 704 за «ремонт корпуса теплохода».

При этом, чиновники утверждали, что изначально был разработан специальный проект модернизации теплохода. Организации, имеющие признание Российского Речного Регистра, якобы провели его переоборудование: выполнена замена корпуса (sic!), главных двигателей на ЯМЗ-238С, вспомогательного двигателя на Д-243, установлено новое навигационное снабжение, средства радиосвязи, электрооборудование и так далее.

– Теплоход проходит приемку специалистами перед подписанием акта передачи. Совсем недавно теплоход прошел реновацию, сделан полный капитальный ремонт, поэтому Рыбинск получает его в обновленном состоянии, – говорила Марина Воронина, начальник управления культуры.

– Ответственно заявляю, что теплоход приобретается в хорошем состоянии. Желаю удачи, счастливо попутешествовать, – заверял Николай Кулаков, некий заместитель генерального директора по безопасности судоходства в Ульяновской области (ryb.ru не удалось найти информацию о данном гражданине, в том числе о месте его работы).

Сложно сказать, в каком реальном состоянии находится теплоход долгое время не эксплуатировавшийся, но сауна, говорят, на нем в рабочем состоянии – отдыхать можно.




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