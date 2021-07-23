В Рыбинске торжественно открыли физкультурный комплекс на улице Боткина

23.07.2021, 15:15, Новости

Теги: Бюджет, Спорт, Строительство

23 июля в Рыбинске состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) на улице Боткина в Гагаринском микрорайоне.

Оценить качество новой спортивной площадки поручили юным спортсменам, которые провели для жителей показательные выступления.

Подготовка к строительству ФОКОТа началась осенью 2020 года. Подрядная организация провела земляные работы, чтобы с ранней весны начать строительство современной спортивной площадки. Свои обязательства компания «Верхневолжская производственная сеть» выполнила раньше запланированного срока на высоком качественном уровне. Спортивный объект, существовавший в микрорайоне, получил новую жизнь.

Комплекс состоит из хоккейной коробки, которая летом эксплуатируется как футбольное поле, двух секторов для стритбола, универсальной спортивной площадки, уличных тренажеров, крытой трибуны, легкоатлетической дорожки. Предусмотрены две раздевалки. Одновременно здесь могут заниматься представители разных видов спорта, не мешая друг другу.

– Такой стадион даёт возможность не только для занятий любительским спортом, но и для проведения городских соревнований. Будем популяризировать легкую атлетику в микрорайоне, привлекать молодежь, – подчеркнул Александр Цибулько, директор спортивной школы №2 им. Елфимова.

– Стадион – замечательный подарок не только для жителей Гагаринского микрорайона, но и для нашей спортивной школы. Здесь можно проводить тренировки по разным видам спорта. Легкоатлетам не помешают занятия футболистов, поле от беговой дорожки отделяет сетка, – отметила мастер спорта по легкой атлетике Елена Федорович.

Во время торжественного открытия ФОКОТа состоялись легкоатлетические старты на 60 метров с барьерами и без. Одной из его участниц стала Кристина Ястребова. Спортсменка более девяти лет занимается легкой атлетикой (спринт), неоднократно становилась победительницей региональных соревнований. Признается, что результаты во многом зависят от условий для занятий.

– Дорожка очень мягкая. Будем сюда приезжать тренироваться, чередуя с основным местом на стадионе «Метеор», – сказала Кристина Ястребова.

ФОКОТ на улице Боткина построен по нацпроекту «Демография». Стоимость объекта около 25 миллионов рублей. 20 миллионов — это средства федерального бюджета, чуть больше четырёх миллионов выделил городской бюджет, остальные средства региона.

Пресс-служба администрации города Рыбинска