Выборы пройдут по-новому (ну очень технологично)
 

Выборы пройдут по-новому (ну очень технологично)

04.07.2021, 13:13, Эксклюзив
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Lazarus Group выиграла контракт на обновление программного обеспечения рыбинской территориальной избирательной комиссии.

В соответствии с техническим заданием LG обновит операционную систему избиркома до версии Linux 11, а также установит программу по автоматическому подсчёту голосов с помощью искусственного интеллекта WannaCry-21.

– Не секрет, что стоимость одного голоса избирателя на выборах начинается от 150 рублей и достигает 1500, как на было на праймериз «Единой России» в 2016 году. А у нас их – 154 тысячи человек. Так что выгода очевидна всем, – пояснили в ТИК.

Стоимость программного комплекса оценили в 19,7 млн рублей. По условиям техзадания, все избиратели, зарегистрированные на сайтах государственных услуг, а также в российских социальных сетях смогут проголосовать за кандидатов ЕР без посещения избирательного участка (что нежелательно в условиях распространения коронавирусной инфекции), просто включив телефон (компьютер) и / или даже нажав на кнопку домофона (умного светофора) в дни голосования – с 17 по 19 сентября.

– Новая система позволит избежать подкупа избирателей, и кроме того, упростит работу наблюдателей, так как за процессом голосования можно будет следить на любом устройстве из дома в режиме онлайн. То есть, без присутствия на избирательном участке, – отметили в избиркоме.

При этом, накануне выборов, в Рыбинске и районе продет тестирование автоматической системы регистрации прав избирателей.

– В настоящее время в наших подведомственных ИК-2 и ИК-12 сформированы колл-центры, которые будут проводит телефонный мониторинг наличия избирательных прав, а также проверку платежеспособности населения, – добавили в рыбинском избиркоме. – Это связано с последними поправками о выборах и новыми требованиями УИК РФ.

Отметим, кроме Lazarus Group в торгах участвовали ещё две компании – АО «Цензор» и ИП «Кристина». Однако предложение северокорейских разработчиков оказалось более выгодным для бюджета.



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