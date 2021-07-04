Виртуальные номера для регистрации

04.07.2021, 12:06, Рекомендуем

Теги: Интернет, Технологии

Сегодня, для того, чтобы зарегистрироваться на каком-нибудь ресурсе или создать аккаунт в социальных сетях, нужно указывать свой номер телефона. Но пользователи переживают за свои персональные данные и не спешат делиться номерами. И это правильно. Чтобы регистрироваться на различных площадках беспрепятственно, стоит купить виртуальный номер для регистрации .

Дополнительный номер может потребоваться и в том случае, если человек на одном сайте хочет завести несколько страниц. Особенно это актуально для бизнесменов, которые продвигают свою продукцию или услуги. Давайте попробуем разобраться, зачем нужны виртуальные номера, и как правильно ими пользоваться.

Кому будет интересно данное предложение?

Не только бизнесмены и начинающие предприниматели обращают внимание на подобную услугу. В последнее время на виртуальные номера стали обращать внимание и простые граждане.

Но поговорим о бизнесменах и чем выгодны им такие номера. К примеру, фирма покупает номер, который имеет код Москвы и области. С помощью данного номера они осуществляют звонки по всей стране и рассылают сообщения. В результате потенциальные клиенты думают, что компания крупная и офис у нее расположен в Москве. Согласитесь, ведь никто не будет проверять расположение центрально офиса, даже если он будет располагаться в какой-то деревне. Главное, с какого номера позвонили. Правильно сформированный имидж играет огромную роль.

Пользуются такими номерами и в том случае, если нужно зарегистрироваться в социальных сетях. Имея в распоряжении виртуальный номер, пользователь может его указать и не переживать, что ему теперь постоянно будут приходить какие-то сообщения или приглашать в какие-то сообщества. Больше этот номер не потребуется, а регистрация уже будет пройдена.

Сколько стоят такие номера?

Физические лица часто получают номера бесплатно или за копейки. Все зависит от компании, которая предлагает подобные номера. К примеру, какие-то фирмы предлагают виртуальные номера за 10 рублей, а кто-то может потребовать 120.

Но если физическое лицо может сэкономить, то у бизнесменов такой возможности нет, и они обязательно должны заплатить. Предприниматели виртуальные номера используют постоянно и нужны они им не только для регистрации в социальных сетях. Они их используют и в других целях. Например,