В Карякинском саду после реставрации заработал фонтан

02.07.2021, 15:56, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В Рыбинске в Карякинском саду заработал после реставрации фонтан, которому более 100 лет.

Его реставрация завершила масштабные работы по восстановлению Карякинского сада, благоустройство которого ведется с 2018 года. Фонтан будет работать в теплые и солнечные дни и по выходным.

Реставрация фонтана началась еще зимой. Подрядчик – фирма «Ман» — восстановил чугунную и большую бетонную чаши фонтана. Подведены новые коммуникации. Конструкция прошла гидроиспытания. Средства на восстановление выделили из городского бюджета.

Команду на запуск фонтана вместе с главой города Денисом Добряковым отдала четырехлетняя Женя Кудрявцева. Девочка отдыхала с бабушкой в саду и согласилась поучаствовать в знаковом для Рыбинска событии.

Уникальность объекта, над которым пришлось кропотливо поработать, заключается в том, что реставраторам удалось воссоздать недостающие элементы чаши, включая художественное литье, сохранив историческую основу конструкции.

— Учитывая его возраст, наша задача была как минимум не испортить, и как максимум повторить все тонкости объекта. Постарались при подготовке проекта по фотографиям, описаниям восстановить бетонную чашу. Конкретных данных по применяемым материалам не нашли, но сделали чашу примерно из возможного материала с применением гидрофобных добавок, чтобы она могла долго эксплуатироваться. При этом она совпадает со стилем мостика и колонн входной группы, а чугунная часть перекликается с фонарями и цветочными вазонами, которые установят рядом, — рассказал директор ООО «Ман» Андрей Маслов.

От прежней проточной системы подачи воды отказались в пользу замкнутого цикла. Это дает возможность использовать одну и ту же воду, что приведет к экономии, а используемые фильтры обеспечат чистоту воду и защиту от ржавчины.

А вот реконструкция Комсомольской площади закончится раньше намеченного срока. По контракту сдать объект подрядчик должен к 31 июля. Но благоустройство идёт с опережением. Строители завершают укладку тротуарной плитки на общественной территории. Работы не прекращаются и в выходные дни. В ближайшее время на площади начнётся асфальтирование дорожек.

Ремонт Комсомольской площади в Зачерёмушном районе закончится раньше запланированного срока. Сдать объект подрядчик планирует через две недели. Та часть территории, которая по проекту должна быть вымощена плиткой, готова больше чем на 50 %. Другая часть будет заасфальтирована, рабочие приступят к этому в понедельник.

— Началась реконструкция стелы, каркас под облицовку готов. Напомню, навесную композицию отремонтируем прямо на месте. Стела останется серой, хотя изначально мы рассматривали другие варианты с цветом. Но было принято решение сделать памятник, гармонирующим с общим цветовым решением площади, — сказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Барельеф очистят от старого покрытия и покрасят. Приступить к ремонту навесной композиции подрядчик планирует в эти выходные. Также в выходные начнётся установка закладных элементов под уличные светильники. Лавочки с возможностью зарядки сотовых телефонов появятся на Комсомольской площади в конце благоустройства.