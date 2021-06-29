На площади Дерунова продолжается масштабное благоустройство, а капитальный ремонт многоквартирных домов идёт с опережением сроков

29.06.2021, 15:44, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Капитальный ремонт

В Рыбинске на площади Дерунова продолжаются работы по губернаторскому проекту «Решаем вместе!».

Сейчас строители монтируют Доску почета и фонтан. Полностью демонтированы старое покрытие, разобраны ступени.

– Уже разобрано то старое, что не может находиться на площади в центре города. Скоро начнется этап создания нового внешнего вида территории. Работы идут в хорошем темпе, оперативно решаем возникающие в процессе вопросы, – рассказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Сейчас рабочие заняты на обустройстве пешеходного фонтана. Идет подготовка под заливку основной плиты, работы по гидроизоляции и утеплению, монтируют систему трубопроводов и резервуаров для воды. Прокладывают кабели для световой подсветки. Параллельно рабочие возводят Доску почета. Выполнена бетонная заливка постамента. Ожидается поставка других элементов конструкции. Так как по проекту фонтан на площади будет пешеходным, этап укладки плиточного покрытия на всей площади начнут после завершения технического устройства фонтана.

Под вопросом пока внешний вид новой сцены. Ее часто используют для городских мероприятий, но деревянные элементы местами прогнили и нуждаются в замене. Вероятнее всего в таком виде на обновленной площади она не останется.

В этом году по программе капитального ремонта в городе отремонтируют 30 домов. На 22 из них работы уже закончены.

132 миллиона рублей — такая сумма выделена в этом году Рыбинску из регионального Фонда содействия капитальному ремонту. В списке 30 адресов. На 22 домах меняют кровлю, в семи — инженерные сети, в одном устанавливают прибор учёта тепловой энергии.

Перечисленные работы выполняют на средства, накопленные на общем счёте регионального Фонда по капитальному ремонту. Жители, пожелавшие делать взносы на спецсчета, контролируют работы и выбирают подрядчиков сами.

Работы на всех 30 домах ведёт один подрядчик — ООО «Промстрой». Это крупная компания, которая занимается капитальными ремонтами не только в Рыбинске, но и в Ярославле. Организация зарекомендовала себя с хорошей стороны, более того, на ряде объектов в Рыбинске она закончила работы раньше на полгода.

— Срок завершения контракта 1 декабря 2021 года, но уже сейчас из 30 домов на 22 ремонты закончены. Выполнены работы по замене 18 кровель, трёх инженерных систем. Установлен прибор учёта тепловой энергии. На трёх домах работы выполнены от 70 до 80 %, на пяти — только начались, — рассказала заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Что касается планов на будущий год, то департамент ЖКХ, транспорта и связи должен сформировать список домов до 1 сентября 2021 года.