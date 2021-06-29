500 станций телевещания по всей стране оснастили оборудованием Tele2

29.06.2021, 10:22, Новости

Теги: Tele2, Технологии

Оператор Tele2 запустил 500 новых базовых станций в 55 регионах России, в том числе и нашем.

Они размещены на объектах РТРС. В результате доступ к современным технологиям получили свыше 830 тыс. человек, многие из которых проживают в малых и отдаленных местностях.

Весной Tele2 подписала соглашение с РТРС, в рамках которого планируется установить более 2000 тысяч базовых станций на объектах телерадиовещания в стране. План 2021 года оператор завершил досрочно – на строительство первых 500 объектов сети ушло всего три месяца.

Жители малых удаленных поселений получили доступ к 4G/2G и современным цифровым сервисам – информационным ресурсам, порталам госуслуг, стриминговым платформам, онлайн-кинотеатрам и образовательным площадкам.

– Городским жителям сложно представить, что на карте страны остались населенные пункты, где базовых услуг связи по-прежнему нет, – рассказал заместитель генерального директора по инфраструктуре и информационным технологиям Tele2 Алексей Телков. – Мы видим свою миссию и социальную ответственность в том, чтобы привести цифровой образ жизни в такие места.

«Ростелеком» обеспечил строительство транспортной сети по волоконно-оптическим линиям связи, что позволяет достичь высокоскоростной передачи данных и увеличивает охват поселений оптической инфраструктурой.

– Технологический комплекс РТРС создал основу для развития широкого спектра услуг связи, – отметил первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук. – Телесеть из более чем пяти тысяч объектов вещания может не только транслировать 20 цифровых телеканалов, но и расширить охват мобильной связи, интернета и радио. Наше сотрудничество с Tele2 и «Ростелекомом» помогает повысить качество жизни на селе и создает предпосылки для роста медиапотребления.

При развертывании инфраструктуры LTE Tele2 и «Ростелеком» подключили к сети в том числе социально значимые объекты (СЗО) – образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части. Проект ориентирован не только на подключение к сети пунктов без базовых услуг связи. Программа также направлена на расширение покрытия и появление в регионах новых операторов, что способствует развитию конкуренции и улучшению качества клиентского сервиса.