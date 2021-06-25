Рыбинские депутаты назначили дату выборов главы города
 

Рыбинские депутаты назначили дату выборов главы города

25.06.2021, 10:02, Новости
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На заседании муниципального совета депутаты приняли решение о назначении выборов главы Рыбинска. Выборы пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

̶ По федеральному законодательству муниципальные выборы назначаются представительным органом муниципального образования. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования, – пояснил начальник юридического отдела муниципального совета Александр Дьячков.

Депутаты единогласно приняли решение о назначении даты выборов 19 сентября, однако воспользоваться своим избирательным правом рыбинцы смогут в течение трёх дней ̶ 17, 18 и 19 сентября.

̶ В этом году Центризбирком утвердил порядок, по которому выборы будут проходить в течение нескольких дней ̶ 17, 18 и 19 сентября. Это касается и муниципальных выборов. Таким образом, голосовать на выборах главы можно с 17 по 19 сентября включительно, ̶ пояснила председатель Волжской территориальной избирательной комиссии Алла Качалова.

Одновременно с выборами главы пройдут выборы федерального уровня. Рыбинцам предстоит выбрать народных избранников по 195 округу, которые будут представлять Ярославскую область в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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