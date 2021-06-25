Русский с китайцем – братья навек

25.06.2021, 13:26, Эксклюзив

Теги: Выборы, Политика, Сарказм

Председатель правительства КНР одобрил выдвижение Олега Леонтьева в качестве кандидата в государственную думу России.

– Мы всегда выступали за равные возможности для всех идеологий, – отметил товарищ Си Цзипин. – И кандидат в депутаты от Рыбинска является отличным примером.

По мнению ЦИК коммунистической партии Китая, Олег Леонтьев – это «образец депутата и вызов в будущее» для других кандидатов.

– Мы знаем, что он лично принес табуретку на остановку общественного транспорта для бабушки, а кроме того, сам, на свои небольшие средства, убрал столбы освещения и привел в порядок тротуар ведущий к новой школе в микрорайоне Слип, – отметили в пресс-службе компартии Китая.

По словам Си Цзиньпина, из избирательного фонда КПК на счет рыбинского кандидата было перечислено 581 тысяча юаней.

Впрочем, сам Олег Леонтьев это отрицает.

– На моем избирательном счету нет ничего кроме долгов перед пенсионерами и коммунальщиками, – сказал кандидат.

Как стало известно ryb.ru, деньги Олегу Леонтьеву были перечислены в цифровых юанях. Однако, в связи с тем, что компьютеры Центробанка России не поддерживают блокчейн протоколы и до сих пор работают на Windows 95, транзакция не прошла.

По словам представителя ЦБР, Олег Леонтьев сможет получить активы непосредственно в офисе регулятора при личной явке.

– У нас нет такой суммы в виде наличных юаней, но мы готовы передать все средства рисом или китайскими пуховиками 1987 года изготовления, – сказали в пресс-службе ЦБР.

В региональном отделении благотворительного фонда «Ярославич» высказали недоумение в связи с иностранным финансированием «никому неизвестного депутата».

– Мы платим за автобусы из своего кармана, чтобы люди знали, какие у нас хорошие кандидаты – космонавты, хоккеисты и просто красивые женщины, – заявил управляющий фонда. – А тут какой-то малолетний выскочка коммунист получает поддержку от вражеского государства!

В министерстве иностранных дел отметили, что КНР не является «вражеским» государством, а является нашим глобальным партнером.

– Они там в «Ярославиче» зажрались деньгами госдепа, совсем нюх потеряли, – весьма кратко отреагировала на мнение фонда представитель МИД Маша Захарова.

По словам самого кандидата, в случае его избрания депутатом госдумы, он прежде всего внесет запрет на размещение вывесок на старорусском языке в городах «Золотого кольца России».

– Я не понимаю, почему «Bristolъ» пишется через «ять». Орфография должна быть общемировой. Мы же живем в XXI веке, а эту вашу «ять» никто даже и не знает, – считает Олег Леонтьев.

По его мнению, все вывески в местах туристической привлекательности должны быть унифицированы и, как минимум, понятны большинству населения Земли.

– Вот например – 红色和白色 – красиво и читабельно, – отметил кандидат.