В соцфере Рыбинска запустили пилотный проект по энергосбережению

16.06.2021, 16:38, Новости

Теги: ЖКХ, Культура, Технологии

На данный момент энергосервисный договор заключили две организации – СОШ №30 и Дворец культуры «Вымпел».

В учреждениях социальной сферы инвестор проводит замену светильников на энергосберегающие и на семь лет берет их на обслуживание.

В настоящее время работы по замене светильников на светодиодные проходят в здании ДК «Вымпел». В рамках энергосервисного договора монтируются 622 энергосберегающих светильника. Они обеспечат необходимый уровень освещенности, который предъявляют СНиПы к помещениям общественного назначения.

– Идет замена всех светильников в здании, кроме профессионального сценического освещения. В течение семи лет мы не будем тратить средства на обслуживание, замену и утилизацию использованных ламп. Также учреждение всё это время будет платить фиксированную сумму за освещение, – рассказала директор ДК «Вымпел» Елена Силкина.

Со своей стороны инвестор вложил в проект 2,8 миллионов рублей. В течение семи лет он будет погашать свои затраты экономией от использования новых светильников.

– Для социального учреждения это выгодно. Дворец культуры одномоментно получает новые светильники, инвестор устанавливает их в течение месяца. После семи лет учреждения начнет оплачивать освещение по счетчикам, уже с экономией, которая будут оставаться в бюджете, – пояснил Валентин Журавлев, уполномоченный по вопросам социальной политики администрации города Рыбинска.

На данный момент энергосервисный договор реализует СОШ №30. В перспективе начать работать по энергосервису готовы ДК «Волжский» и одно учреждение спорта.

Пресс-служба администрации города Рыбинска