В Рыбинске демонтировали фонтан на площади Дерунова

08.06.2021, 10:14, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Строительство

Подрядная организация заканчивает подготовку к благоустройству площади Дерунова.

Рабочие разбирают старое покрытие и чашу фонтана. Реконструкция идёт по программе «Решаем вместе» и затронет весь периметр площади Дерунова.

Старое асфальтовое покрытие и плитка практически везде разобраны. Рабочие заканчивают демонтаж фонтана. Техника вывозит строительные отходы — куски бетона, арматуру, металлические листы, служившие гидроизоляцией. Нетронутым останется лишь помещение под фонтаном.

— Технологическое помещение, которое обслуживало старый фонтан, сохранится. Там будет смонтирована новая система водоподачи и остальное необходимое оборудование. Уберём будку от старого входа, чтобы всё было красиво, — прокомментировал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

После того как место под фонтан будет очищено от строительных отходов, рабочие приступят к стяжке и гидроизоляции нового.

Сегодня подрядчик начнёт заливку бетонного основания для Доски почёта. На стеклянной конструкции будут размещены портреты жителей Рыбинска, добившихся успехов на производстве, в образовании, культуре, спорте.

По информации пресс-службы администрации Рыбинска