Рыбинск и Чунцзо подписали соглашение о сотрудничестве

04.06.2021, 18:09, Новости

Теги: Администрация, Бизнес, Туризм

Подписание соглашения состоялось в онлайн-формате в рамках Форума дружбы между народами стран Шанхайской организации сотрудничества.

Глава города Рыбинска Денис Добряков и мэр города Чунцзо Гуанси-Чжуанского автономного района КНР Хэ Лянцзюнь поставили подписи под двусторонним соглашением.

В 2018 году города подписали соглашение о намерениях установления партнерских отношений. Все это время Рыбинск и Чунцзо постоянно взаимодействовали и поддерживали связи, обменивались опытом в области образования, культуры и туризма. Совершили взаимные визиты делегаций на значимые городские мероприятия. Сейчас отношения между городами-побратимами вступили в этап всестороннего развития.

– Уверен, что наше сотрудничество будет подкреплено обменом школьников и студентов, изучающих русский и китайский языки, общими образовательными программами. Укреплению и развитию культурных связей способствуют гастроли творческих коллективов, деятелей культуры и искусства, организация театральных постановок, фестивалей и концертов. Взаимодействие в сфере спорта обеспечим через проведение детско-юношеских, молодежных, массовых и профессиональных мероприятий, в том числе состязаний по различным видам спорта в городе Рыбинске и в городе Чунцзо. Сотрудничество между нами лишь укрепит взаимный интерес к нашим странам в информационном поле, – подчеркнул глава города Рыбинска Денис Добряков.

Соглашение подтверждает взаимное желание и дальше вести конструктивный диалог между муниципальными образованиями.

– Хочу подчеркнуть, что в тяжелые времена больших трудностей и вызовов пандемии коронавируса наши города, несмотря на разделяющее их огромное расстояние, проявляют взаимное внимание и заботу, в переписке и другими средствами интересуются положением дел и выражают взаимные слова поддержки. Стремление совместно преодолевать трудности делает нашу дружбу еще более крепкой и является живым примером практического воплощения «шанхайского духа» в отношениях между городами, – отметил Хэ Лянцзюнь, мэр города Чунцзо.

Закрепленные договоренности в дальнейшем позволят расширять деловое сотрудничество в промышленной, торгово-экономической, гуманитарной и социальной сферах и продвигать непрерывное повышение уровня отношений дружбы и сотрудничества между двумя городами.