В 2022 году в Рыбинске благоустроят территорию Стрелки

01.06.2021, 11:28, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Выборы

Завершилось голосование за включение общественных территорий в программу «Решаем вместе» и проект «Формирование комфортной городской среды».

В Рыбинске в нем приняли участие почти 17 тысяч человек. Победителем народного голосования стала территория Стрелки в Казанском районе, ее поддержали более трети всех участников голосования.

В течение месяца рыбинцы голосовали за пять общественных территорий. На выбор были представлены Волжский парк, Стрелка, Петровский парк, площадь Жукова и бульвар Победы. Практически с первых дней голосования определился лидер – территория Стрелки – место слияния рек Волги и Черемухи в Казанском районе. Эту зону поддержали 5372 человека. На втором месте – Волжский парк с 3916 голосами. В поддержку площади Жукова высказались 3548 горожан, Петровского парка – 2539, бульвара Победы – 1439.

В Казанском районе уже выполнены берегоукрепительные работы. Губернаторский проект «Решаем вместе» даст возможность благоустроить эту территорию. Как рассказала председатель КТОС «Казанский» Инга Сидорова, жители хотят видеть здесь зону отдыха с перспективой развития спортивных, туристических, рекреационных проектов.

— Набережная Рыбинска — любимое место прогулок горожан и первое, что видят туристы, приезжающие водным транспортом. С благоустройством Стрелки набережная обретет законченный вид и будет удобна для занятий спортом, прогул, активного досуга, – сказала куратор территории Инга Сидорова.

Проект предполагает зонирование и благоустройство двух ярусов. В верхнем ярусе набережной выполнят ремонт проезжей части, тротуаров и газонов. На нижнем запроектирована пешеходная зона. На месте впадения реки Черёмухи в реку Волга проложат дорожки, установят уличное освещения, скамейки, малые архитектурные формы.

На центральной смотровой площадке возможна установка скульптурной композиции, беседки или иного архитектурного композиционного акцента, окончательный вариант которого определят жители. Финальный проект также пройдет согласование с жителями. Работы начнутся в 2022 году.

Пресс-служба администрации города Рыбинска