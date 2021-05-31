Без чудес и энтузиазма

31.05.2021, 7:14, Новости

Теги: Выборы, Единая Россия, Политика

Праймериз «Единой России» официально завершились. По предварительным данным партии, в Ярославской области свой выбор сделали более 59 тысяч избирателей.

Напомним, в этом году предварительное голосование проходило в электронном виде и по рейтинговой системе, т.е. избиратели могли поддержать любое количество кандидатов.

Лидером праймериз на пост главы города ожидаемо стал Денис Добряков – 3846 голосов. Остальные его три соперника заручились поддержкой 2727 избирателей.

Отметим, в январе 2016 года на предварительных выборах ЕР тогда еще заместитель главы города по городскому хозяйству Денис Добряков получил поддержку 23 819 человек.

На предварительных выборах кандидатов «Единой России» в государственную думу тоже все предсказуемо – с большим отрывом от своих соперников победили Лариса Ушакова (22 023 голоса) и Андрей Коваленко (23 584 голоса).

В региональном партийном списке ЕР лидер 84-летняя Валентина Терешкова – ее поддержали 36 721 человек.