Денис Добряков отчитался перед муниципальным советом

27.05.2021, 14:51, Новости

Теги: Администрация, Благоустройство, Бюджет, Добряков, Муниципальный совет

Сегодня состоялся традиционный отчет главы города о работе, проделанной администрацией за 2020 год, перед депутатами муниципального совета.

Одни из главных вопросов – экономическая ситуация. Ограничения, как и по всей стране, сказались на большинстве ключевых экономических показателях.

Численность работающих в промышленности города, несмотря на тяжёлый коронавирусный год, остается достаточно стабильной. Для Рыбинска это важный показатель. Глава подчеркнул, что даже во время пандемии на промышленных предприятиях отмечена положительная динамика уровня заработной платы работников. В 2020 году её среднемесячный размер увеличился на 3,6 % и составил 42,6 тысяч руб.

– За отчётный период, в том числе и при поддержке администрации, в Рыбинске инвесторами созданы новые производства. Так, новый резидент Копаевской промзоны — компания «Остеомед-М» завершила строительство современного предприятия по выпуску медицинских изделий. Современный логистический объект птицефабрики «Ярославский бройлер» построен в Копаево на участке площадью семь гектаров. В Восточной промзоне после двухлетней подготовки начинается масштабный проект по строительству второй очереди производства «Русские газовые турбины». Инвестиции составят пять миллиардов рублей. По итогам соглашения с администрацией IT-компания «Тензор» начинает строительство здания Центра разработки в Рыбинске. Инвестор планирует создать около 150 рабочих мест, – рассказал глава города Денис Добряков.

Для поддержки рыбинских предприятий и организаций, которые наиболее пострадали от пандемии, были приняты специальные меры помощи. Это освобождение от уплаты налога за второй квартал 2020 года и отсрочка по уплате налогов. На муниципальном уровне было принято решение о снижении в два раза ставки ЕНВД (до 7,5 %) за третий квартал 2020-го. Девять субъектов предпринимательства в Рыбинске при участии администрации получили финансовую поддержку региона — 40 млн. рублей

Сфера потребительского рынка в Рыбинске, как и в стране в целом, значительно пострадала. Оборот розничной торговли снизился на 6 %.

При этом послабление ограничительных мер для ряда бизнесов стало временем возможностей. Так, в 2020 году в городе открылись 33 объекта розничной торговли, 11 предприятий общественного питания.

Ситуация с пандемией и мировые тенденции цифровизации привели к росту современных форматов интернет-торговли, услуг по доставке, целый ряд бизнесов в связи с этим открыл у себя новые форматы услуг, сделал ребрендинг.

2020 год был для города непростым во всех отношениях. Но уже в начале 2021 года в Рыбинске отмечено частичное восстановление экономики.

Большое внимание в отчете главы Рыбинска за минувший год занял блок благоустройства: дороги, дворы, общественные территории, берегоукрепительные работы. Денис Добряков озвучил объемы и цифры, отметил обратную связь произошедших перемен.

В 2020 году завершилось строительство по масштабному двухлетнему проекту берегоукрепления правого берега Волги на cтрелке Черемухи. Сумма контракта – 191,4 млн. руб. Без реализации этого технически сложного проекта создание комфортного общественного пространства набережной Казанского конца было бы невозможно. Причем ранее полностью запущенная территория Стрелки благодаря берегоукеплению и благоустройству станет новым комфортным местом отдыха, вдохновения, занятий спортом горожан. И самое главное – завершение работ по Стрелке дает Рыбинску дальнейшие возможности по привлечению федеральных средств на берегоукрепление территории от СК «Полет» до ДК «Вымпел».

Снизить аварийность на дорогах, обеспечить комфортный автомобильный трафик – одна из приоритетных задач рыбинской администрации. Сумма затрат на полное приведение дорог в нормативное состояние составит более двух миллиардов рублей. Это половина почти половина городского бюджета.

– Уже четвертый год продолжаю вести непростые переговоры в Москве с Минтрансом и Правительством области по выделению максимально возможного объема федеральных средств. Так в 2020 году привлечено дополнительно к областным 100 миллионов рублей из федерального бюджета, – отметил глава города Денис Добряков.

В целом расходы по развитию дорожного хозяйства в 2020 году составили более 333 миллионов рублей. Отремонтировано 19 участков автомобильных дорог с твердым покрытием общей протяженностью 7, 3 километра, выполнены проектные работы на ремонт еще 23 дорог.

Завершен ремонт сложного перекрестка Переборского тракта и дороги на дамбу. Почти с нуля создана дорожная инфраструктура вокруг новой школы на ул.Тракторной, так что территория фактически становится современным общественным центром Заволжья.

Ямочным ремонтом и ремонтом картами были охвачены 18 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. Выполнено обустройство светофорных объектов на оживленных перекрестках и нерегулируемых пешеходных переходах: на проспекте Генерала Батова, улицах Расторгуева и Волочаевской. Проведена модернизация одного из самых сложных светофорных объектов на улице 9 Мая – улицы Фурманова – пр. Революции, который бел местом концентрации дорожно-транспортных происшествий.

– Еще раз подчеркну, ремонт этих наиболее загруженных и востребованных дорог стал возможным благодаря прямому взаимодействию с Минтрансом, с ежегодной демонстрацией федеральным органам того, что мы умеем реализовывать большие дорожные проекты качественно, комплексно вместе с заменой коммунальной инфраструктуры и без срыва сроков, – отметил Денис Добряков.

В рамках проекта «Решаем вместе» с учетом мнений жителей реализованы два проекта по благоустройству в отдаленных микрорайонах – детский парк в районе Переборы и парк на улице Волочаевской. Благоустроенные территории с детскими МАФами и инфраструктурой для занятий воркаутом, сразу же оценили жители района и активно ими используется. Общие расходы на благоустройство территорий составили 53,5 миллиона рублей.

По проекту «Решаем вместе» выполнены работы по ремонту 11 дворовых территорий и проездов к ним. На реализацию мероприятий расходы из бюджетов разного уровня составили 42,3 миллиона рублей.

В целом на реализацию мероприятий по благоустройству города расходы составили 156,8 миллионов рублей.

Кроме того, глава города Денис Добряков подробно остановился на результатах работы в социальной сфере. В 2020 году по федеральным, национальным и губернаторским проектам в Рыбинске было построено и модернизировано больше двух десятков соцобъектов.

Много лет в городе не строили новые ясли. Возобновить эту работу позволил национальный проект «Демография». Благодаря ему в 2020 году введены в эксплуатацию три здания яслей — на улице Крестовой, улице Лизы Чайкиной и на 50 лет ВЛКСМ, в общей сложности на 120 мест.

1 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие современной школы № 4 на улице Тракторной. Учебное заведение почти на 800 человек построено по нацпроекту «Образование».

Материально-техническая база общеобразовательных учреждений в прошлом году модернизирована на сумму 42,7 млн рублей. Реализовано это было в рамках программы «Развитие системы образования Рыбинска».

— Что касается школьного образования в целом – мы видим приоритет в профессиональном самоопределении школьников и нацеливании на профессии будущего, — рассказал Денис Добряков.

По программе «Решаем вместе!» выполнено 18 проектов инициативного бюджетирования и два проекта инициатив органов ученического самоуправления школ № 23 и № 30.

Важное событие произошло в 2020 году, в Рыбинске началась реконструкция главного спортивного объекта — стадиона «Сатурн». Работы идут по нацпроекту «Демография». Выполнено водоотведение, организован перехват дождевых вод, устанавливают песколовки — поле будет сухим и чистым.

Параллельно рабочие отсыпают щебеночную подушку легкоатлетических секторов и беговых дорожек. Продолжаются работы на Восточной трибуне. Она будет готова к концу лета. За 2020 год выполнено работ на сумму 57 млн рублей. Реконструкцию планируют закончить к концу 2021 года. Начинается проектирование Западной трибуны с легкоатлетическим манежем для того, чтобы сделать «Сатурн» полноценным спортивным ядром всего Северного микрорайона.

Социально-значимым событием 2020 года в Рыбинске можно также считать обновление городского сквера.

— Нам удалось найти грамотного инициативного арендатора, который превратил территорию из унылого пространства в современный всесезонный объект. Сквер стал привлекательным для рыбинцев разных возрастов. Инвестор не останавливается, продолжает наполнять территорию всё новыми видами развлечений, вовлекая ранее заброшенную территорию берега Черёмухи, — отметил в своём отчётё глава Рыбинска.

Городские театры в течение последних трёх лет являются активными участниками федерального проекта «Театры малых городов». Благодаря федеральной поддержке муниципальные заведения культуры поставили 12 новых спектаклей, приобрели современное звуковое и световое оборудование.

За 2020 год для строительства и модернизации социальных объектов по нацпроектам в город было привлечено 751 млн рублей федеральных средств.

Во время ежегодного отчёта перед депутатами глава Рыбинска Денис Добряков рассказал о планах на 2021 год и перспективах на будущее.

Важнейшей приоритетной задачей 2021 года Денис Добряков назвал осуществление всех капитальных мероприятий, проектов и выплат, определенных в рамках нацпроектов «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Культура», «Цифровая экономика», что позволит привлечь в городской бюджет около 780 млн. рублей из бюджетов вышестоящих уровней.

– В целях уменьшения негативных последствий пандемии необходимо обеспечить все предусмотренные меры поддержки населения – социальные выплаты. Важно обеспечить полноту и адресность этой поддержки для всех категорий нуждающихся в ней. Также в постоянном режиме продолжаю взаимодействие Правительством Ярославской области по мерам поддержки пострадавших отраслей бизнеса, – подчеркнул глава города Денис Добряков.

В части развития городской инфраструктуры глава Рыбинска отметил, что принципиально важно обеспечить исполнение работ по объектам программы «Решаем вместе». Это благоустройство восьми дворов, Волжского парка, Комсомольской площади, площади Дерунова, ремонт детских музыкальных школ.

В этом году Рыбинск планирует насыщенную программу празднования 950-летнего юбилея. Это серьезный повод привлечения федерального и регионального внимания и финансирования в Рыбинск.

Будет продолжено благоустройство исторического центра, начнутся работы на улице Бульварной. При поддержке области продолжится реконструкция

Мучного гостиного двора.

После завершения берегоукрепления у стрелки Черемухи будет продолжено формирование комфортной набережной, в том случае если за объект проголосует максимум жителей.

– Продолжим ремонт дорог. В решении этого важного вопроса ожидаем федеральной поддержки Минтранса в размере 400 млн.руб. Совместно с губернатором Дмитрием Мироновым и нашей прославленной землячкой, депутатом Госдумы Валентиной Терешковой удалось получить решение по включению в федеральные программы реконструкции Волжского моста, а это 2,5 миллиарда рублей, – отметил глава города.

В плане развития социальной инфраструктуры необходимо обеспечить ввод нового детского сада на Новоселов, яслей на Куйбышева, ввод стадиона «Сатурн» с последующим проектированием 2-го этапа и завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Восход», а новый дворец молодежи сделать полноценным центром разнообразных молодежных активностей и инициатив.

Глава отметил необходимость планомерной работы по управлению муниципальным долгом и кредиторской задолженностью, привлечению внебюджетного финансирования, бизнеса и инвесторов к оживлению городских территорий.