Дмитрий Миронов побывал с рабочим визитом в Рыбинске

20.05.2021, 16:07, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Волга, Здравоохранение, Капитальный ремонт, Миронов

Для туберкулезного диспансера в Рыбинске будет подобрано новое помещение, а старое здание передадут в муниципальную собственность.

Это решение было озвучено в ходе рабочего визита губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в городской округ 20 мая.

Глава региона вместе с главой Рыбинска Денисом Добряковым посетил Карякинский сад, который был благоустроен по программе «Решаем вместе!». Сейчас в планах руководства города – продолжить развитие района. Этому будет способствовать перепрофилирование прилегающего к саду здания ансамбля Карякинского училища, где сейчас находится медицинское учреждение.

– Действительно, расположение туберкулезного диспансера в центре густонаселенного района не очень целесообразно. Кроме того, здание можно задействовать под музейные нужды, создав единый историко-культурный комплекс с садом, как это было в начале XX века, при купце Карякине, – сказал Дмитрий Миронов. – По моему поручению в настоящий момент прорабатываются варианты размещения диспансера на других площадях наших медучреждений, затем будем планировать мероприятия по передаче здания из региональной в городскую собственность. На первом этапе готовы выделить на решение вопроса порядка 3 миллионов рублей.

Губернатор положительно оценил результаты проведенного в саду благоустройства. В парковой зоне, которая сильно пострадала в годы войны и плохо содержалась в советское время, привели в порядок пруд, установили резное ограждение, скамейки и фонари, отремонтировали арку входной группы, сделали дорожки. Кроме того, вырубили старые, больные деревья и кустарники, высадили более 500 новых. В ближайших планах – установка фонтана.

Также глава региона посетил Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, где осмотрел макет затопленного 80 лет назад города Мологи. Уникальный объект, представленный зрителю этой весной, размещен в здании Мучного гостиного двора, где сейчас заканчивается первая очередь реставрационных работ. За последние семь лет музею было выделено более 100 миллионов рублей из областного бюджета. Кроме укрепления крыши, несущих стен и фундамента, проведено обновление внутренних помещений, где находятся выставочный и читальный залы, научная библиотека музея и фонд редкой книги. Выполнена предчистовая отделка помещений первого этажа, где планируется разместить экспозицию к 950-летию Рыбинска – она откроется в августе.

– Очень хорошо, что пусть и небыстро, но поступательно и систематично нам удалось вывести здание из аварийного состояния и сохранить этот уникальный комплекс, объект культурного наследия, – отметил Дмитрий Миронов. – Сейчас нужно думать о его наполнении, расширении экспозиционных площадей. Открытие новой выставки об истории Рыбинска будет интересно как местным жителям, так и туристам. Гости юбилейных торжеств смогут прикоснуться к истории и культуре старинного города. И вот эти первые отреставрированные 950 квадратных метров площадей станут хорошим подарком Рыбинску на 950-летие. Понимаю, что работы по восстановлению объекта предстоят еще очень большие, но будем так же постепенно восстанавливать здание, открывать новые выставки.

Губернатор дал поручение о выделении дополнительного финансирования на продолжение реставрационных работ первой очереди и приобретение нового мультимедийного оборудования. Таким образом, в 2022 году музей получит более 20 миллионов рублей.

В рамках визита Дмитрий Миронов осмотрел и мост через Волгу, который нуждается в капитальном ремонте. В этом году из областного бюджета выделены средства на проектирование работ. Их прогнозная стоимость – 2,5 миллиарда рублей. Заявки на получение финансирования из федерального бюджета уже отправлены. Кроме того, глава региона заручился поддержкой в решении вопроса у Валентины Терешковой.

– Как депутат государственной думы, она не раз помогала нам с поиском средств на крупные объекты, – сказал Дмитрий Миронов. – Так, благодаря ее содействию было выполнено берегоукрепление в Мышкине. Президент поддержал прошение Валентины Владимировны о выделении средств на капитальный ремонт рыбинского моста, сейчас механизм финансирования обсуждается в Министерстве транспорта.

Мост через Волгу построен в 1963 году. Он соединяет две части Рыбинска, а также через него проходит федеральная трасса. Специализированная организация по итогам обследования признала состояние сооружения неудовлетворительным. В ходе капитального ремонта предстоит выполнить замену полотна, деформационных швов, парапетных блоков, надарочного пролетного строения, ригелей опор и рам, другие работы.