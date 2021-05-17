Рыбинцы голосуют в поддержку общественных территорий

17.05.2021, 16:50, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Выборы

18 и 19 мая в Рыбинске пройдут семейные праздники в поддержку объектов, которые участвуют в голосовании в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда».

Жители города соберутся на мероприятия в поддержку площади Жукова и Бульвара Победы.

В Рыбинске жители выбирают территорию для благоустройства в 2022 году из пяти предложенных объектов: Стрелка, Волжский парк, площадь Жукова, бульвар Победы и Петровский парк. Приоритет получит территория, которая наберет наибольшее количество голосов. Процедура голосования стартовала 26 апреля по всей России, завершится 30 мая. Проголосовать можно на единой платформе 76.gorodsreda.ru.

В поддержку территорий кураторы проводят встречи, обсуждения, рассказывают о проекте, собирают мнения, а также призывают жителей к активности. Первые семейные мероприятия в поддержку территорий прошли в минувшие выходные в Волжском парке и на Стрелке.

18 мая на площади имени Жукова состоится развлекательно-познавательная программа «Весенний хоровод» для детей и взрослых. Гостей праздника ждут концерт творческих коллективов ДК «Волжский», мастер-классы, конкурсы, викторины, которые проведут специалисты БИЦ «Радуга». Куратор территории депутат Нина Чистякова расскажет о проекте планируемого благоустройства. Начало праздника в 18:00.

19 мая в 17:00 на бульваре Победы пройдет мероприятие «Наша Победа! Наша память! Наше будущее!». В программе концерт творческих коллективов «Мы внуки твои, Победа!», анимационная программа для детей и спортивные показательные выступления. Куратор территории Владимир Беспалько обсудит с горожанами планы по дальнейшему развитию фасадной части бульвара Победы.

Волонтеры проекта «Решаем вместе» помогут всем желающим принять участие в голосовании.

Пресс-служба администрации города Рыбинска