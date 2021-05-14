«За справедливость и правду еще повоюем»

14.05.2021, 19:40, Новости

Теги: Выборы, Политика, Справедливая Россия

В АО «Рыбинский дом печати» состоялся прием в члены партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Удостоверения новым партийцам вручил депутат государственной думы Анатолий Грешневиков.

Впрочем, удостоверения участники мероприятия получили старого образца – от «Справедливой России».

Первым «корочки» получил бывший депутат рыбинского муниципального совета Дмитрий Бондарев (директор типографии).

– Из всех издательств, самое уважительное отношение к вам, – отметил Анатолий Грешневиков. – Столько книг, я смог издать только у вас. А за справедливость и правду еще повоюем.

По словам депутата госдумы, вступление в СРПП («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») это правильное, хотя и непростое, решение.

Стал членом партии и один действующий депутат совета – Владимир Пахарев. При этом, он напомнил, что недолго состоял в «Единой России», но оттуда его выгнали – за нежелание поддерживать инициативы чиновников в ущерб избирателям.

– Первая задача – обновить партию молодежью, – после вручения мандатов взяла слово Нина Чистякова (тоже депутат муниципального совета Рыбинска). – Последние выборы показали, что почти все пенсионеры покупаются (разумеется не на рынке, а на предвыборные обещания и небольшие доплаты к пенсии – ryb.ru).

По мнению городского депутата, сейчас партия должна делать упор на молодежь – «она более амбициозна» и более реально оценивает работу всех ветвей органов власти.

– У нас название конечно красивое, но за справедливость и правду надо бороться, – отметил в напутствующем слове новым членам партии Анатолий Грешневиков.

После чего рассказал об основных инициативах СРПП – законе о природной ренте (выгодоприобретателями от ресурсов должны быть все жители России, а не только олигархи от сырья), пересмотре межбюджетных отношений (в пользу региональных и местных бюджетов), индексации пенсий для работающих пенсионеров и борьбе с обнищанием населения, в том числе за счет реальной поддержки малого бизнеса.

– Больше всего я горжусь, что у нас на первом месте в программе, это культура, – добавил федеральный депутат. – Человек необразованный, невоспитанный, не имеющий никакого чувства родины – это просто потребитель, а с такими людьми не отстроить страну.

Что касается предстоящих в сентябре выборов государственную думу, то Анатолий Грешневиков планирует вновь в них участвовать, а вот с кандидатом на пост главы Рыбинска партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» еще предстоит определиться.