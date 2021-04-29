Рыбинск версии 4.0

29.04.2021, 13:58, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, Муниципальный совет, Общество, Технологии

Депутаты муниципального совета утвердили очередные изменения в бюджет Рыбинска, утвердили новую должность в администрации и написали обращение к руководителям региона.

Основные изменения в бюджет связаны с финансовой помощью от правительства Ярославской области. Рыбинск получит 48,75 млн рублей на перекредитование по ранее полученному бюджетному кредиту со сроком погашения в этом году и 10 миллионов на празднование Дня города.

Кроме того, в самое ближайшее время в администрации Рыбинска появится новая должность, равная по статусу заместителю главы – «руководитель аппарата администрации».

Больших средств на ее не потребуется – всего 75 тыс. рублей на текущий год. Связанно это с тем (во всяком случае пока так предполагается), что новую должность займет нынешний начальник управления делами Роман Кагнер.

В новом статусе он будет отвечать «за цифровую трансформацию в администрации». То есть, за обеспечение массовых социально значимых услуг в электронный формат.

Также депутаты решили направить в правительство региона и ярославскую областную думу обращение о выделение денежных средств на капитальный ремонт участка автодороги Р-104 от реки Инопаш до поворота на Шекснинское шоссе.

Причина проста – если в 2022 году начнется реконструкция моста через Волгу, то нагрузка на объездной путь через дамбу повысится. А этот участок, в очень плохом состоянии.

Отметим, дорога проходит по территории Рыбинского муниципального района, но по ней проходят маршруты городского общественного транспорта.

В завершение совета, депутаты заслушали отчет о выполнении первого этапа (2018-2020 годы) Стратегии социально-экономического развития города.

В целом, по словам чиновников, у нас все хорошо – основные целевые показатели выполнены почти на 100 процентов. Вот только население Рыбинска продолжает сокращаться – умирает горожан больше, чем рождается. Да и уезжают некоторые из города.

Впрочем, с подачи главы Рыбинска Дениса Добрякова и депутата Владимира Пахарева, прозвучала и такая мысль – индикаторы надо пересматривать. Чиновники не могут заставить рыбинцев рожать больше и чаще, да и запретить уезжать из города на поиски лучшего места для жизни нельзя (вот зря 160 лет назад крепостное право отменили – ryb.ru), поэтому лучше поставить «во главу угла» такой критерий, как «качество жизни». А помочь этому может «Индустрия 4.0», которой городу явно не хватает.

Действительно, в богатом и красивом городе и жить, и рожать лучше. А что касается «Индустрии 4.0», то может новый зам по «цифровой трансформации» родному городу и поможет?

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