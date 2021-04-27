Рыбинск присоединился к международной акции «Георгиевская ленточка»
 

Рыбинск присоединился к международной акции «Георгиевская ленточка»

27.04.2021, 9:10, Новости
Теги: ,

27 апреля стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

Символы памяти и сопричастности к празднику Победы будут раздавать горожанам волонтеры. Они также расскажут о правилах ношения георгиевской ленточки.

4,5 тысячи георгиевских ленточек передано Рыбинску для проведения акции. К их распространению привлечены 20 волонтеров. Молодые люди с оранжево-черными ленточками по графику будут появляться в разных районах города, раздавать их горожанам, разъяснять правила ношения.

– В этом году акция проводится в 15 раз, Рыбинск принимает участие в этом патриотическом мероприятии ежегодно. Ленточки вручаются не только горожанам на улице, но и всем участникам молодежных мероприятий патриотической направленности, которые будут проходить городе до 9 Мая, – рассказал Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Где и когда можно будет найти волонтеров с ленточками:

– 27 апреля 2021 года, 13.30 – 13.50 – ул. 9 мая
– 27 апреля 2021 года, 14.00 – 14.15 – ТЦ «Космос»
– 27 апреля 2021 года, 14.00 – 14.15 – Площадь имени П.Ф. Дерунова
– 28 апреля 2021 года, 14.00 – 14.15 – Площадь у универмага «Юбилейный»
– 28 апреля 2021 года, 14.00 – 14.15 – Городской сквер
– 29 апреля 2021 года, 13.30 – 13.50 – ул. Глеба Успенского
– 29 апреля 2021 года, 13.30 – 13.50 – ул. Академика Губкина
– 30 апреля 2021 года, 13.00 – 13.15 – Парк имени Фейгина
– 30 апреля 2021 года, 16.30 – 16.45 – Площадь имени Герасимова
– 4 мая 2021 года, 13.30 – 13.50 – Волжская Набережная
– 4 мая 2021 года, 11.00 – 11.15 – ул. Пушкина и ул. Радищева
– 4 мая 2021 года, 16.00 – 16.15 – Площадь имени П.Ф. Дерунова
– 5 мая 2021 года, 16.00 – 16.15 – ул. Кольцова
– 5 мая 2021 года, 14.30 – 14.50 – Парк имени Фейгина
– 5 мая 2021 года, 13.00 – 13.15 – Волочаевский парк
– 5 мая 2021 года, 13.30 – 13.50 – ул. Суркова
– 5 мая 2021 года, 13.30 – 13.50 – Волжская Набережная
– 5 мая 2021 года, 13.00 – 13.15 – ул. Луговая
– 6 мая 2021 года, 14.30 – 14.50 – ул. Вихарева
– 6 мая 2021 года, 16.00 – 16.15 – Центральная аллея за памятником П.Ф. Дерунову
– 6 мая 2021 года, 13.30 – 13.50 – Волжская Набережная
– 6 мая 2021 года, 13.00 – 13.15 – ул. Луговая
– 7 мая 2021 года, 13.30 – 13.50- Площадь Маршала Жукова
– 7 мая 2021 года, 13.30 – 13.50 – Волжская Набережная
– 7 мая 2021 года, 13.00 – 13.15 – ул. Луговая
– 9 мая 2021 года, 9.00 – 10.00 – Площадь Дерунова

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

12.04 / АО «Сатурн – Инструментальный завод» отметило десятилетие со дня основания

08.04 / В Рыбинске проводится конкурс ретро-фотографий

06.04 / К юбилею Рыбинска на набережной установят «шумящую подвеску»

06.04 / Мемориал «Огонь Славы» в Рыбинске отремонтируют капитально

02.04 / В Рыбинске окажут помощь семьям ветеранов

25.03 / Площадь Дерунова не станет Болотной

14.03 / Сколько денег потратят на благоустройство к 950-летию Рыбинска?

12.03 / 950 тиктокеров приедут в Рыбинск

12.03 / В Рыбинске определили логотип празднования 950-летия

12.03 / Весна придет на Масленицу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика