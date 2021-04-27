Рыбинск присоединился к международной акции «Георгиевская ленточка»

27.04.2021, 9:10, Новости

Теги: Война, Праздник

27 апреля стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

Символы памяти и сопричастности к празднику Победы будут раздавать горожанам волонтеры. Они также расскажут о правилах ношения георгиевской ленточки.

4,5 тысячи георгиевских ленточек передано Рыбинску для проведения акции. К их распространению привлечены 20 волонтеров. Молодые люди с оранжево-черными ленточками по графику будут появляться в разных районах города, раздавать их горожанам, разъяснять правила ношения.

– В этом году акция проводится в 15 раз, Рыбинск принимает участие в этом патриотическом мероприятии ежегодно. Ленточки вручаются не только горожанам на улице, но и всем участникам молодежных мероприятий патриотической направленности, которые будут проходить городе до 9 Мая, – рассказал Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Где и когда можно будет найти волонтеров с ленточками:

– 27 апреля 2021 года, 13.30 – 13.50 – ул. 9 мая

– 27 апреля 2021 года, 14.00 – 14.15 – ТЦ «Космос»

– 27 апреля 2021 года, 14.00 – 14.15 – Площадь имени П.Ф. Дерунова

– 28 апреля 2021 года, 14.00 – 14.15 – Площадь у универмага «Юбилейный»

– 28 апреля 2021 года, 14.00 – 14.15 – Городской сквер

– 29 апреля 2021 года, 13.30 – 13.50 – ул. Глеба Успенского

– 29 апреля 2021 года, 13.30 – 13.50 – ул. Академика Губкина

– 30 апреля 2021 года, 13.00 – 13.15 – Парк имени Фейгина

– 30 апреля 2021 года, 16.30 – 16.45 – Площадь имени Герасимова

– 4 мая 2021 года, 13.30 – 13.50 – Волжская Набережная

– 4 мая 2021 года, 11.00 – 11.15 – ул. Пушкина и ул. Радищева

– 4 мая 2021 года, 16.00 – 16.15 – Площадь имени П.Ф. Дерунова

– 5 мая 2021 года, 16.00 – 16.15 – ул. Кольцова

– 5 мая 2021 года, 14.30 – 14.50 – Парк имени Фейгина

– 5 мая 2021 года, 13.00 – 13.15 – Волочаевский парк

– 5 мая 2021 года, 13.30 – 13.50 – ул. Суркова

– 5 мая 2021 года, 13.30 – 13.50 – Волжская Набережная

– 5 мая 2021 года, 13.00 – 13.15 – ул. Луговая

– 6 мая 2021 года, 14.30 – 14.50 – ул. Вихарева

– 6 мая 2021 года, 16.00 – 16.15 – Центральная аллея за памятником П.Ф. Дерунову

– 6 мая 2021 года, 13.30 – 13.50 – Волжская Набережная

– 6 мая 2021 года, 13.00 – 13.15 – ул. Луговая

– 7 мая 2021 года, 13.30 – 13.50- Площадь Маршала Жукова

– 7 мая 2021 года, 13.30 – 13.50 – Волжская Набережная

– 7 мая 2021 года, 13.00 – 13.15 – ул. Луговая

– 9 мая 2021 года, 9.00 – 10.00 – Площадь Дерунова

Пресс-служба администрации города Рыбинска