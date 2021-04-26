Обустройство детских спортивных площадок: какой материал выбрать
 

Обустройство детских спортивных площадок: какой материал выбрать

26.04.2021, 12:12, Детали
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Детская спортивная площадка должна бить комфортной, привлекательной и безопасной. Это говорит о важности грамотного подхода к выбору покрытий. Раньше такие участки засыпались песком, засеивались газонной травой. В наши дни применяются более современные, практичные, долговечные решения.

Требования к покрытиям

Опыт показывает, что развитие детей более эффективно в условиях, не ограничивающих действия. Трава и песок не обладают должными характеристиками. Первая пачкает одежду, что заставляет родителей и тренеров внимательно следить за играми, не позволять малышам качаться на земле и т. д. Песок попадает в обувь, вызывая крайне неприятные ощущения.

Другое дело современные покрытия из резины. Эти покрывные материалы обладают всеми требованиями, включая:

  • гигиеничность;
  • достаточную степень упругости;
  • отсутствие абразивности;
  • независимость характеристик от внешних факторов;
  • продолжительный срок эксплуатации;
  • отсутствие в составе токсических летучих веществ;
  • яркий дизайн;
  • непривлекательность для животных;
  • быстрый отвод влаги;
  • отсутствие требований в постоянном уходе.

Как выбрать оптимальный вид покрытия

Существуют разные покрытия для спортивных площадок по цене, внешнему виду, способу укладки. В каталоге Rubber Step каждое имеет детальное описание и рекомендации по применению. Выбор зависит от типа спортивного объекта.

Искусственный газон можно рекомендовать для футбольного поля. Для теннисного корта больше подойдет рулонное покрытие из полимерной крошки. Для баскетбольной, волейбольной площадок стоит использовать бесшовную смесь. После укладки на этот материал без проблем наносится разметка.

Зоны с уличными тренажерами, лестницами, качелями, лабиринтами лучше покрывать резиновой плиткой. В случае повреждений ее легко отремонтировать, заменив испорченные сегменты. Материал удобен при обустройстве небольших территорий. Благодаря наличию в продаже плитки разной толщины можно подобрать ее с учетом типа основания и требований к нагрузкам.

В целом резиновые покрытия давно стали универсальными. Они могут применяться на спортивных и игровых зонах. Их часто покупают для обустройства территорий частных загородных домов. В школах, садиках, спортивных комплексах такие материалы встречаются повсеместно. Востребованность обусловлена соответствием требованиям, невысокой ценой.

Подготовлено по материалам https://rubber-step.ru/



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