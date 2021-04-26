Резиновые покрытия для спортивных площадок: виды и монтаж

26.04.2021, 9:05, Детали

Теги: Ремонт, Спорт, Строительство

Спортивные площадки относятся к категории травмоопасных зон. Выполняя физические упражнения, играя в подвижные игры, человек может упасть. Если основание будет жестким, абразивным, избежать травм не получится. Поэтому при обустройстве таких объектов применяются покрытия особого типа. Чаще всего они имеют базу из резиновой крошки. В продаже встречается несколько типов таких материалов, каждый обладает своими особенностями укладки.

Рулонные покрытия

Застывшие пласты нарезаются полосами и сворачиваются в рулоны. Длинна последних варьируется, в зависимости от толщины и производителя. Этот параметр и ширина указываются в описании. Это позволяет с максимальной точностью рассчитать расход в соответствии с площадью площадки.

Процесс укладки включает в себя:

очистку и выравнивание основания;

нарезку фрагментов;

обработку клеем и укладку.

Эксплуатировать поверхность можно уже через два дня. Купить рулонное резиновое покрытие для спортивных площадок предлагает компания «Профпокрытие». В продаже оно представлено несколькими популярными оттенками.

Резиновая плитка

Материалы этой группы выпускаются в виде квадратных или прямоугольных фрагментов. Их самые ходовые размеры 30х30, 50х50, 35х35, 100х50, 50х20, 100х20 см. Толщина варьируется от 10 мм. Она подбирается исходя из материала основания. На асфальт, бетон, дощатый настил можно укладывать тонкую плитку, на грунт – двухслойную. В процессе покупки нужно обращать внимание и на плотность. Оптимальная для спортивных площадок – 1000 кг/м3.

Укладка на грунт выполняется после его уплотнения. Для этого подходят плитки толщиной от 50 мм с выступающими блоками на нижней стороне. Площадка должна иметь небольшой наклон для отвода влаги. Монтаж на жесткое основание предполагает использование полиуретанового клея. В данном случае плитка применяется без выступов.

Бесшовное покрытие

Материал подходит только для асфальта или бетонной стяжки. Он продается в виде крошки, которая перед применением перемешивается со специальными связующими веществами. Смесь наносится и равномерно распределяется. После застывания она приобретает монолитную структуру. Цвет покрытия может быть любым.

Выполнять работы производители рекомендуют при температуре свыше 6 градусов. Для получения раствора стоит использовать обычную бетономешалку. Минимальный слой покрытия составляет 8 см.

Подготовлено по материалам http://www.profpokritie.com/