До выборов осталось всего 4 дня

21.04.2021, 15:03, Новости

Теги: Выборы, Муниципальный совет, Политика

25 апреля в Рыбинске состоятся дополнительные выборы депутата муниципального совета по 14 избирательному округу.

В выборах примут участие 5 кандидатов:

– Денис Николаев (КПРФ, директор ООО «Юристкосалт»), ранее лишенный статуса депутата за выявленные неточности в справке о доходах, имуществе и обязательствах, в том числе: занижение дохода на 6 тысяч рублей по одному виду деятельности, и завышение на 175 тысяч – по-другому.

– Самовыдвиженец Вячеслав Николаев – юрисконсультант ООО «ПЛК», закончивший профессиональное училище № 16 в Ростове.

– Оператор станков с ПУ Василий Мешков, выдвинут от партии «Справедливая Россия».

– Евгений Лебедев (от ЛДПР), директор ООО «Независимость».

– Светлана Маркова, директор ООО «Реомед», выдвинута партией «Единая Россия», активно поддерживается администрацией города.

Границы округа:

Улицы: 2-я Литейная; Доронина; Ермоловой; Красных командиров; Кустова – номера домов: 6, 8; Моторостроителей – номера домов: 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32; Слепнева; Фурманова – номера домов: 15, 17, 19, 21.

Избирательные участки:

2602, 2603, 2604 расположены в школе № 12 (ул. Моторостроителей, 27).

Напомним, это не последние выборы этого года – в 19 сентябряе в Рыбинске будут выбирать главу города и депутатов в государственную думу. Организационный комитет предварительного голосования ЕР определил сроки и места подачи заявлений на участие в предварительном голосовании по определению кандидата на выборы главы, но пока на них никто официально не заявился.

При этом, действующий глава Денис Добряков фактически уже начал свою избирательную компанию. В последние месяцы он регулярно встречается с представителями местного самоуправления, на которых распространяет брошюру «5 лет борьбы и побед», имеющую все признаки предвыборной агитации.