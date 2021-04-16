ЕКС предъявили неустойку

16.04.2021, 11:16, Новости

Теги: Бизнес, Благоустройство, Бюджет, Строительство

АО «Группа компаний «ЕКС» не выполнила условия контракта по достройке берегоукрепления в Казанском микрорайоне.

Сегодня администрация Рыбинска предъявила подрядчику штрафные санкции на сумму 115,2 тысячи рублей.

Напомним, осенью прошлого года администрация Рыбинска расторгла контракт с предыдущим подрядчиком, «по причине изменения проекта» и заключила новый – со скандально известным «королем госзаказов» группой компаний «ЕКС» (была единственным участником торгов).

Первоначальный контракт был заключен с ООО «Управляющая компания «Авторейс». Стоимость работ оценили 193,3 млн рублей, заплатили – 153,8 миллиона.

Оставшийся объем работ ГК «ЕКС» (с учетом внесенных изменений в ПСД) взялась выполнить за 34,3 млн рублей в срок до 20 декабря 2020 года.

По данным «Единой информационной системы по контролю за госзакупками» за выполненный объем работ ЕКС заплатили 30,8 млн рублей.

Между Управлением строительства Администрации городского округа город Рыбинск и акционерным обществом «Группа компаний «ЕКС» заключён муниципальный контракт от 22.10.2020 20/111(203761007051676100100100460014299414) на выполнению комплекса работ по организации строительства объекта капитального строительства: «Берегоукрепление правого берега р. Волга Ярославская область, г. Рыбинск, участок от ул. Ср. Казанская до устья р. Черемуха в г. Рыбинск (1 этап берегоукрепление)», сообщается в официальной претензии.

В соответствии с п. 2.1 контракта сроки выполнения работ до 20.12.2020.

До настоящего времени акционерным обществом «Группа компаний «ЕКС» обязательства исполнены не в полном объеме, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено.

В соответствии с п. 11.1. Контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 11.6. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных подрядчиком.

Размер неустойки на 16.04.2021 составляет: 115 161,28 рублей.