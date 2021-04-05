Работы по берегоукреплению на Стрелке «практически» завершены

05.04.2021, 17:16, Новости

Теги: Бизнес, Благоустройство, Бюджет, Строительство

В Рыбинске работы по укреплению участка волжского берега в Казанском микрорайоне подошли к завершению.

Напомним, осенью прошлого года администрация Рыбинска расторгла контракт с предыдущим подрядчиком, «по причине изменения проекта» и заключила новый – со скандально известным «королем госзаказов» группой компаний «ЕКС» (была единственным участником торгов).

Первоначальный контракт был заключен с ООО «Управляющая компания «Авторейс». Стоимость работ оценили 193,3 млн рублей, заплатили – 153,8 миллиона.

Оставшийся объем работ ГК «ЕКС» (с учетом внесенных изменений в ПСД) взялась выполнить за 34,3 млн рублей в срок до 20 декабря 2020 года.

По данным «Единой информационной системы по контролю за госзакупками» за выполненный объем работ ЕКС уже заплатили 27,8 миллиона.

Применив современные технологии, удалось создать систему, которая убережет берег от разрушения, при этом сохранит историко-культурные элементы территории. Результаты работы вместе с членами ВООПИиК оценил начальник управления строительства Георгий Киреев.

Укрепление участка берега Волги от улицы Средней Казанской до устья реки Черемухи, протяженностью 770 метров, началось в 2019 году. Уже в ходе работ в первоначальный проект были внесены изменения с учетом мнения общественности. По предложению горожан, новая набережная в Казанском районе должна соответствовать общей тенденции по сохранению исторического духа в центре Рыбинска.

Идею общественников поддержал глава Рыбинска Денис Добряков. В проект были внесены изменения. Удалось положительно решить вопросы финансирования на федеральном уровне, а сроки завершения объекта сместить на три месяца.

Сейчас строительные работы первого этапа практически завершены, отметили в пресс-службе администрации города. Берег укреплён шпунтом и буронабивными сваями. Удалось восстановить гранитные лестницы, построенные в 19 веке, но скрепить их пришлось современными скобами. Обрамляют лестницу старинные валуны.

– Лестниц фактически не было, часть была повреждена, часть отсутствовала. Подрядчик сделал максимум из возможного. Спасибо, что услышали, изменили план и вернули старинные ступени, – комментирует член ВООПиКа, архитектор Николай Лосев.

– Действительно, подрядчик на лестницах провел грандиозную работу, прямо таки ювелирную, – отметил Георгий Киреев. – Каждый камень снять, сделать подлив бетоном, выложить ступени обратно. Практически лестничным сходам вернули первоначальный вид.

Ряд замечаний, отмеченных общественниками, представители подрядной организации пообещали учесть и устранить в ближайшее время. На второй этап переведены работы по расчистке откоса, по устройству перепускной трубы из Черемухи в Волгу, каменной наброски к внешней стороне шпунта. Продолжение работ по благоустройству укрепленного берега будет зависеть от финансирования.

Территория стрелки внесена в список территорий, предложенных к благоустройству в 2022 году. Голосование пройдет в онлайн-формате на общероссийской информационной платформе обратной связи. Страница Ярославской области: https://76.gorodsreda.ru/. Участниками онлайн-голосования могут стать граждане с 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе через портал госуслуг или иные сервисы идентификации. Выбирать объект можно только в том муниципальном образовании, на территории которого проживает гражданин. Стартует голосование 26 апреля и продлится до 30 мая.