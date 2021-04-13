В Рыбинске газ придет сразу на пять улиц Завольжья-1

13.04.2021, 14:50, Новости

Теги: Бюджет, ЖКХ, Межрегионгаз

В Рыбинске в течение двух лет будет газифицировано пять улиц микрорайона «Заволжье – 1».

68 домовладений смогут подключиться к централизованной системе подачи газа. Трубопровод будет проложен по улицам Кипячевская, Малая Кипячевская, Папанина, в переулках Майский и Картонный.

Работы по газификации ведутся в рамках муниципальной программы «Газификация индивидуального жилищного фонда». В 2021-2022 годах в Заволжье-1 будет построено 2,37 км газопровода.

– Уже заключен контракт по результатам торгов, компания рыбинская, уже зарекомендовала себя при проведении подобных работ. В 2019 году они прокладывали газопровод протяженностью 12 км. Работа по прокладке сетей будет вестись как открытым способом, так и проколами. Как только просохнет грунт, подрядчик выйдет на объект, – пояснил первый заместитель начальника управления строительства Михаил Миронов.

Стоимость строительства объекта 8,9 млн. рублей. Это средства областного и местного бюджетов. Также в рамках муниципальной программы предусмотрено проектирование ветки газопровода по улице Мелкой в Заволжье-2.

С 2016 года по программе газификации микрорайонов с индивидуальной жилой застройкой было проложено более 21 км сетей, это обеспечило возможность подключения 823 домовладениям.

Пресс-служба администрации города Рыбинска