Минимальный набор продуктов питания за месяц подорожал на 2,7 процента
 

Минимальный набор продуктов питания за месяц подорожал на 2,7 процента

12.04.2021, 16:04, Главное
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По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в марте 2021 года выросла на 2,7 процента.

Больше всего выросли цены на морковь, картофель и хлеб. А вот огурцы, при этом, заметно подешевели. Расчет сделан по среднероссийским нормам потребления.
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор 

Норма потребления продуктов на одного человека в расчете на год 

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей 

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15,00

388,66

485,83

495,38

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4,00

256,26

85,42

87,27

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14,00

147,19

171,72

180,72

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,80

562,38

84,36

85,21

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14,00

157,19

183,39

179,97

Сельдь соленая, кг 

0,70

194,71

11,36

10,84

Масло сливочное, кг 

1,80

631,99

94,80

93,31

Масло подсолнечное, кг 

7,00

121,06

70,62

69,30

Маргарин, кг 

6,00

148,38

74,19

76,72

Сметана, кг 

1,80

246,11

36,92

35,95

Творог нежирный, кг 

10,00

304,83

254,03

234,48

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110,00

51,18

469,15

460,44

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,50

577,72

120,36

126,13

Яйца куриные, 10 шт. 

18,00

74,20

111,30

111,98

Сахар-песок, кг 

20,00

48,15

80,25

81,12

Печенье, кг 

0,70

191,08

11,15

10,44

Карамель, кг 

0,70

231,48

13,50

12,89

Чай черный байховый, кг 

0,50

1160,47

48,35

50,23

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

12,12

3,69

3,95

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

2649,95

161,21

153,98

Мука пшеничная, кг 

20,00

42,69

71,15

66,75

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115,00

42,03

402,79

427,61

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки

75,00

64,70

404,38

434,88

Рис шлифованный, кг 

5,00

83,63

34,85

33,15

Пшено, кг 

6,00

58,45

29,23

27,64

Горох и фасоль, кг 

7,30

44,92

27,33

27,34

Вермишель, кг 

6,00

94,01

47,01

42,51

Картофель, кг 

150,00

29,98

374,75

417,75

Капуста белокочанная свежая, кг 

35,00

19,37

56,50

60,03

Лук репчатый, кг 

20,00

31,36

52,27

54,28

Морковь, кг 

35,00

36,23

105,67

130,61

Огурцы свежие, кг 

1,80

181,94

27,29

19,20

Яблоки, кг 

18,60

109,16

169,20

169,96

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

 

4356,46

4471,97

Расчет предназначен для межрегиональных сопоставлений стоимости наборов в длительной динамике. При этом, приведенные в наборе объемы потребления продуктов питания являются условными (утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 17 февраля 1999 г. № 192) и не отражают их реального потребления населением.



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