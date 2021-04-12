Минимальный набор продуктов питания за месяц подорожал на 2,7 процента
12.04.2021, 16:04, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в марте 2021 года выросла на 2,7 процента.
Больше всего выросли цены на морковь, картофель и хлеб. А вот огурцы, при этом, заметно подешевели. Расчет сделан по среднероссийским нормам потребления.
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления продуктов на одного человека в расчете на год
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15,00
|
388,66
|
485,83
|
495,38
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4,00
|
256,26
|
85,42
|
87,27
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14,00
|
147,19
|
171,72
|
180,72
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,80
|
562,38
|
84,36
|
85,21
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14,00
|
157,19
|
183,39
|
179,97
|
Сельдь соленая, кг
|
0,70
|
194,71
|
11,36
|
10,84
|
Масло сливочное, кг
|
1,80
|
631,99
|
94,80
|
93,31
|
Масло подсолнечное, кг
|
7,00
|
121,06
|
70,62
|
69,30
|
Маргарин, кг
|
6,00
|
148,38
|
74,19
|
76,72
|
Сметана, кг
|
1,80
|
246,11
|
36,92
|
35,95
|
Творог нежирный, кг
|
10,00
|
304,83
|
254,03
|
234,48
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110,00
|
51,18
|
469,15
|
460,44
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,50
|
577,72
|
120,36
|
126,13
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
18,00
|
74,20
|
111,30
|
111,98
|
Сахар-песок, кг
|
20,00
|
48,15
|
80,25
|
81,12
|
Печенье, кг
|
0,70
|
191,08
|
11,15
|
10,44
|
Карамель, кг
|
0,70
|
231,48
|
13,50
|
12,89
|
Чай черный байховый, кг
|
0,50
|
1160,47
|
48,35
|
50,23
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
12,12
|
3,69
|
3,95
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
2649,95
|
161,21
|
153,98
|
Мука пшеничная, кг
|
20,00
|
42,69
|
71,15
|
66,75
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115,00
|
42,03
|
402,79
|
427,61
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
|
75,00
|
64,70
|
404,38
|
434,88
|
Рис шлифованный, кг
|
5,00
|
83,63
|
34,85
|
33,15
|
Пшено, кг
|
6,00
|
58,45
|
29,23
|
27,64
|
Горох и фасоль, кг
|
7,30
|
44,92
|
27,33
|
27,34
|
Вермишель, кг
|
6,00
|
94,01
|
47,01
|
42,51
|
Картофель, кг
|
150,00
|
29,98
|
374,75
|
417,75
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,00
|
19,37
|
56,50
|
60,03
|
Лук репчатый, кг
|
20,00
|
31,36
|
52,27
|
54,28
|
Морковь, кг
|
35,00
|
36,23
|
105,67
|
130,61
|
Огурцы свежие, кг
|
1,80
|
181,94
|
27,29
|
19,20
|
Яблоки, кг
|
18,60
|
109,16
|
169,20
|
169,96
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
4356,46
|
4471,97
Расчет предназначен для межрегиональных сопоставлений стоимости наборов в длительной динамике. При этом, приведенные в наборе объемы потребления продуктов питания являются условными (утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 17 февраля 1999 г. № 192) и не отражают их реального потребления населением.
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