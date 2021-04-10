Космос на монетах

10.04.2021, 9:27, Детали

Теги: Бизнес, История

Памятные монеты Банка России – это своеобразная летопись нашей страны.

Они посвящены историческим победам, важным научным достижениям, выдающимся культурным и спортивным событиям, а также людям, сыгравшим в истории нашей страны значительную роль. Космическая тематика занимает среди памятных монет особое место. С сюжетами, имеющими отношение к теме космоса, в России уже выпущено 47 монет: 17 – в советский период, 30 – с 1992 г. по настоящее время.

Более 10 памятных монет посвящены первому космонавту – Юрию Гагарину. На отечественных деньгах впервые он появился в 1981 году – на монете, получившей название «20-летие первого полёта человека в космос – гражданина СССР Ю.А. Гагарина». Как и все первые советские юбилейные рубли «гагаринские» были выполнены из медно-никелевого сплава – мельхиора, и выпускались поистине миллионными тиражами.

К «30-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина» в 1991 г. была выпущена серебряная монета. На ней изображен памятник космонавту, установленный в 1980 году в Москве на площади, носящей его имя. Художникам-медальерам удалось на небольшом поле монеты передать стремление человека выйти за пределы изведанного, приблизиться к новым планетам. Памятные монеты и в те годы и сейчас являются настоящими произведениями искусства – скульптурами малой формы. Именно художественная составляющая монетного дела получила дальнейшее развитие в постсоветский период.

В 2001 г. к “40-летию космического полёта Ю.А. Гагарина” были выпущены 4 одноимённые монеты из серебря и медно-никелевого сплава. Одна из этих монет – самая большая монета космической тематики – 10-сантиметровая монета номиналом 100 рублей.– В центре этой монеты изображен космический корабль «Восток» в момент запуска, слева – портрет Ю.А. Гагарина в скафандре, справа – земной шар с траекторией полёта по околоземной орбите, выше – стилизованные изображения солнца и созвездий Девы, Пса, Лебедя, Пегаса, внизу – космические станции и космонавт, работающий в отрытом космосе.

В следующий юбилей – «50 лет первого полёта человека в космос» была выпущена самая массовая «космическая монета» 21 века – 10 рублей из стали с латунным покрытием тиражом 50 000 000 штук. Кроме того, появились серебряные 3 рубля и первая золотая монета космической тематики в России номиналом в 1 000 рублей.

В этом году Банк России выпустил в обращение памятные монеты «60-летие первого полета человека в космос» 4-х видов: 25 рублей из недрагоценных металлов обычные, а также с цветным покрытием, серебряные номиналом 25 рублей с цветным покрытием и без цветной эмали.

Серебряные монеты номиналом 25 рублей в диаметре 60 мм. Масса драгоценного металла (проба сплава – 925) каждой монеты составляет 169 г. На них расположены рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды на фоне стилизованных изображений звездного неба и мифологических животных – зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца. Внизу по окружности – надпись: «12 АПРЕЛЯ 1961 г.», «60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС». Диаметр юбилейных монет из недрагоценных металлов меньше – 27 мм. На монетах также – летящая фигура человека с крыльями.

История продолжается… И без сомнения, дальнейшие достижения в области космоса будут увековечены на российских памятных монетах.