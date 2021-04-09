Исполнение концессионного соглашения с «Рыбинской генерацией» под контролем

09.04.2021, 11:11, Новости

Теги: Администрация, Бизнес, ЖКХ, Теплоэнерго

В Рыбинске рассказали о результатах исполнения ООО «Рыбинская генерация» концессионного соглашения.

Итогами контрольных проверок за 2020 года поделилась начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Ольга Харисова.

Концессионное соглашение с ООО «Рыбинская генерация» было подписано в октябре 2019 года. В течение срока его действия концессионер, выполняя мероприятия инвестиционной программы, должен направить на систему теплоснабжения города порядка 1,0 млрд рублей (за счет повышения тарифом для потребителей – инвестиционной надбавки). Программой предусмотрены мероприятия по модернизации теплосетей, закрытие ряда неэффективных котельных и строительство трех новых. Часть инвестиций заложена на реконструкцию и восстановление резервных топливных хозяйств. Всего в концессионном соглашении 19 направлений, по которым и проводят контрольные мероприятия.

– Концессионер осуществляет свою деятельность в городе уже полтора года. Руководство «Рыбинской генерацией» поменяло принципы и подходы к организации работы. Сейчас все усилия направлены на выявление слабых мест и их устранение. Многие горожане заметили происходящие изменения. Не всем они нравятся, но это временные трудности, – подчеркнула Ольга Харисова. – «Рыбинская генерация» делает все, чтобы услуга в ближайшее время стала качественной и перестала вызывать нарекания. Чем быстрее будут выявлены и устранены проблемы, тем быстрее мы с вами получим качественные услуги по тепло- и горячему водоснабжению.

Контрольные проверки выполнения пунктов соглашения проходят ежеквартально. К работе привлекается специально созданная комиссия, по итогам формируется акт.

– Важным моментом при контрольных мероприятиях является проверка соблюдения графиков погашения кредиторской задолженности. В этом направлении у членов комиссии нет замечаний, как и в целом. Все, что по итогам года было не выполнено в части некоторых мероприятий, предусмотрено в дополнительном соглашении, определены новые сроки, – дополнила Ольга Харисова (на 1 марта 2021 года только за природный газ долг ООО «Рыбинская генерация», в т.ч. в части задолженности МУП «Теплоэнерго», составил 1 млрд 260,9 млн рублей – ryb.ru).

При этом Ольга Харисова отметила, что устранение аварий относится к текущей деятельности концессионера, и взаимодействие с администрацией осуществляется в рабочем порядке, отметили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в сентябре 2019 года муниципальный совет одобрил безвозмездную передачу активов МУП «Теплоэнерго» ООО «Рыбинская генерация». По условиям концессионного соглашения, новый владелец получил муниципальное имущество на 20 лет.

При этом, «Рыбинская генерация» обязалось погасить часть кредиторской задолженности «Теплоэнерго» (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн»), но при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием («Теплоэнерго» возвращает эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в размере 984,8 млн рублей.