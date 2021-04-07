Рыбинск на 14 месте по индексу качества жизни среди 93 городов. В 2018 году он был на восьмом

07.04.2021, 10:15, Новости

Теги: Администрация, Благоустройство, Бюджет

По данным Министерства строительства России Рыбинск находится на 14-м месте в России по качеству городской среды из 95 городов с населением от 100 тысяч до 250 тысяч.

По итогам 2020 года Рыбинск набрал 211 баллов при среднем результате – 188, сообщила пресс-служба администрации города.

По данным рейтинга, в 2019 году Рыбинск занимал 18 место (202 балла, средний – 182), в 2018 – 8 место (220 баллов, средний – 178). То есть, судя по среднему баллу, качество жизни у большинства городов выросло, а в Рыбинске за три года фактически снизилось.

Индекс качества городской среды – инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования, позволяющий использовать результаты оценки для создания рекомендаций по улучшению среды. Индекс определяют по 36-ти индикаторам, среди которых — комфортность, безопасность, экологичность, эффективность управления и другие.

– Минстрой составляет рейтинг городов, исходя из объективных данных, которые получает из региональной статистики. Она в свою очередь складывается на основе рабочих отчетов, которые Рыбинск регулярно подает вместе с другими муниципальными образованиями. 14 место – очень хороший результат, – считает Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

В администрации напоминают, что в 2021 году в Рыбинске будут благоустроены три общественные территории: Комсомольская площадь, площадь Дерунова и участок Волжского парка. Территорию, которая будет благоустроена в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также губернаторского проекта «Решаем вместе», горожанам предстоит выбрать голосованием из пяти передоложенных объектов. Это стрелка в Казанском микрорайоне, Бульвар 40Лет Победы, площадь Жукова, участок Волжского парка, Петровский парк.

Голосование пройдет в онлайн-формате на общероссийской информационной платформе обратной связи. Страница Ярославской области: https://76.gorodsreda.ru/. Участниками онлайн-голосования могут стать граждане с 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе через портал госуслуг или иные сервисы идентификации. Выбирать объект можно только в том муниципальном образовании, на территории которого проживает гражданин. Стартует голосование 26 апреля и продлится до 30 мая.