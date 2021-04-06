Готовые шаблоны для After Effects

06.04.2021, 10:51, Рекомендуем

Теги: Интернет, Технологии

After Effects является программой для создания спецэффектов видеороликов. Эту программу используют как любители, так и профессионалы.

Применение бликов, анимации, добавление и удаление различных объектов – всё это можно сделать в софте After Effects.

Создание эффектов является дорогостоящим и длительным занятием. Так что многие дизайнеры предпочитают применять уже созданные шаблоны. Их можно легко подкорректировать под собственные нужды. Один шаблон может применяться в различных видеороликах. При этом пользователи даже не будет догадываться об этом.

Готовые шаблоны и плагины для этой программы можно найти на портале hunterae.com . Этот сайт является помощником для любого видеодизайнера. Он предлагает уникальный контент высокого качества. Тут вы сможете найти огромное количество шаблонов с плагинами для After Effects. На портале представлено более 2000 шаблонов для премиальной версии. Также здесь представлены проекты для Final Cut Pro от Apple.

Приобретение шаблонов может повлечь за собой большие расходы, если вы работаете над огромным проектом. Единственный шаблон может иметь стоимость порядка 100 долларов. Портал hunterae.com является прекрасным вариантом для тех, кто желает сэкономить на изготовлении собственного проекта и при этом получить видеоролик высокого качества, обойти конкурирующие организации.

Проекты на портале поделены на категории бесплатные и премиум. Шаблоны бесплатные не требуют внесения средств для скачивания. При этом по своему качеству они ничуть не будут уступать версиям платным. Чтобы загрузить шаблон уровня Премиум, нужно будет купить подписку. Так вы сможете открыть большую библиотеку шаблонов за такие же деньги, как если бы купили всего лишь один шаблон.

Для изготовления проекта уровня профи достаточно будет бесплатных шаблонов, здесь их предлагается много. Не волнуйтесь о правах авторских, все шаблоны предлагаются легально, имеют лицензию. Так что их можно применять в любом количестве. Чтобы найти необходимый вам шаблон, нужно зайти в нужный раздел. Для этого удобно применять поиск по ключам. У каждого шаблона есть подробное описание и специальный ролик. Так что вы сможете оценить шаблон, не совершая его скачивание. Если у вас появятся вопросы, техподдержка всегда готова вам помочь. Здесь вы найдете готовые шаблоны высокого качества под любой проект абсолютно бесплатно.